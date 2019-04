Zenlabs décroche un contrat de développement de technologies de batteries à faible coût et à charge rapide de 4,8 millions de dollars américains avec USABC





SOUTHFIELD, Michigan, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le United States Advanced Battery Consortium LLC (USABC), une filiale de l'United States Council for Automotive Research LLC (USCAR) et une organisation collaborative de FCA US LLC, Ford Motor Company et General Motors, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat de développement technologique de 4,8 millions de dollars américains à Zenlabs Energy Inc., une société basée à Fremont, en Californie, pour le développement de technologies de batterie à faible coût et à charge rapide pour véhicules électriques.

L'attribution du contrat, qui comprend une participation aux coûts à hauteur de 50 %, finance un projet de 30 mois qui a débuté le mois dernier. À l'issue d'une phase 1 réussie, l'objectif de ce programme consiste à développer de nouvelles formulations d'électrolytes, une méthode de pré-lithiation évolutive permettant d'utiliser des anodes en oxyde de silicium à grande capacité, ainsi que des modèles de cellules optimisées permettant aux batteries lithium-ion de répondre aux objectifs fixés par l'USABC pour les batteries à faible coût et à charge rapide pour véhicules électriques.

L'USABC est une filiale de l'USCAR. Elle a pour mission de développer des technologies de stockage d'énergie électrochimiques qui soutiennent la commercialisation de véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques et à pile à combustible et bénéficie d'un accord de coopération conclu avec le département américain de l'Énergie (DOE). Afin remplir sa mission, l'USABC a défini des objectifs à moyen et à long terme de manière à orienter ses projets et en mesurer les progrès. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.uscar.org/usabc.

« L'attribution du contrat de développement technologique à faible coût et à charge rapide à Zenlabs fait partie du vaste programme de recherche et développement de technologies de batteries de l'USABC. », a déclaré Steve Zimmer, directeur exécutif de l'USCAR, « Des programmes tels que celui-ci sont essentiels pour faire progresser les technologies nécessaires à la réalisation d'objectifs à court et à long termes qui permettront l'électrification de véhicules à plus grande échelle. »

À propos du DOE

La mission principale du département américain de l'Énergie consiste à faire progresser la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis. Le Bureau chargé des technologies automobiles (Vehicle Technologies Office) du DOE collabore avec des laboratoires industriels, universitaires et nationaux pour développer des technologies de transport avancées qui améliorent l'efficacité énergétique, renforcent la sécurité énergétique et réduisent les coûts d'exploitation pour les consommateurs et les entreprises. Le stockage d'énergie électrochimique a été identifié comme une technologie clé pour les véhicules de pointe légers et lourds à haut rendement énergétique.

À propos de l'USCAR

Fondée en 1992, l'USCAR est la société de technologie automobile collaborative de FCA US LLC, Ford Motor Company et General Motors. L'USCAR a pour objectif de renforcer davantage la base technologique de l'industrie automobile nationale par le biais de la recherche et du développement en coopération. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.uscar.org .

