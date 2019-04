NOVASEP et THERAVECTYS concluent un nouvel accord de licence portant sur la technologie DNA-Flap pour la production de vecteurs lentiviraux aux normes BPF





Cet accord vise à répondre à la demande croissante en vaccins, immunothérapies et thérapies géniques à base de lentivecteurs

PARIS et LYON, France, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Novasep, fournisseur de services et technologies de premier plan pour l'industrie des sciences de la vie, et Theravectys, société de biotechnologies spécialisée dans la recherche et le développement clinique, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence permettant à Novasep d'utiliser la technologie DNA-Flap de l'Institut Pasteur dans le but de fabriquer des vecteurs lentiviraux conformes aux normes BPF et destinés à un usage clinique dans toutes les applications thérapeutiques, y compris la thérapie génique, la thérapie cellulaire, l'immunothérapie et la vaccination, pour n'importe quel client partout dans le monde. Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

Theravectys détient une licence délivrée par l'Institut Pasteur qui porte sur la production de vecteurs lentiviraux et leur utilisation dans le cadre de vaccins.

« La technologie DNA-Flap pour les vecteurs lentiviraux présente un potentiel colossal en vue d'élaborer une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques et d'immunothérapies, y compris les immunothérapies cellulaires CAR-T récemment autorisées pour le traitement du cancer », a déclaré Jean Bléhaut, président de la division Manufacturing Solutions de Novasep. « Cet accord de licence autorise Novasep à fabriquer des vecteurs lentiviraux pour nos clients partout dans le monde. » Il a ajouté : « Cela représente une étape importante de notre stratégie RISE-2 visant à doubler notre rentabilité à l'horizon 2022, après 2 investissements majeurs sur notre site belge de Seneffe : "Senrise-IV", notre usine de production commerciale de vecteurs viraux qui a récemment ouvert ses portes ; et "Senefill", notre nouvelle unité commerciale Fill & Finish (formulation et flaconnage) qui sera mise en service en 2019. »

Issue du génome d'un lentivirus, la technologie DNA-Flap comporte une séquence ADN, y compris les séquences cPPT et CTS actives en cis, permettant d'importer activement tout gène dans un noyau cellulaire. Ainsi, les vecteurs lentiviraux servent à fournir des gènes revêtant un intérêt thérapeutique pour les cellules qui ne se reproduisent pas. Cela explique leur efficacité dans les thérapies géniques et dans l'ingénierie des lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (en anglais, Chimeric Antigen Receptor ou CAR-T).

Plus de 300 médicaments à base de vecteurs viraux sont en cours de développement pour des immunothérapies à base de CAR-T ; environ 200 sont actuellement soumis à des essais cliniques et 2 produits ont été récemment autorisés. Cela montre bien l'énorme potentiel des vecteurs viraux pour ces immunothérapies..

Theravectys est une société privée spécialisée dans les biotechnologies. Elle s'appuie sur plus de 20 années de recherche en matière de vecteurs lentiviraux pour instaurer un changement de paradigme dans le développement des vaccins. Theravectys a été fondée comme une entreprise spin-off de l'Institut Pasteur par le Dr Pierre Charneau, inventeur de technologies pionnières. La société utilise sa plate-forme propriétaire et ses droits exclusifs mondiaux d'exploitation de la propriété intellectuelle de l'Institut Pasteur dans le but de proposer des vaccins sûrs et efficaces à base de lymphocytes T pour le traitement de cancers et de maladies infectieuses. Theravectys mène actuellement un essai clinique de phase I/IIa sur les premiers sujets humains dans le cadre de son vaccin thérapeutique contre le VIH. L'essai clinique devrait s'achever début 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'offre de développement et de production de vecteurs viraux de Novasep, cliquez ici : vecteurs viraux@Novasep

