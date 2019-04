La nouvelle capacité de CSG permet aux opérateurs de traiter les Tarifs de numéro A





CSG (NASDAQ : CSGS), le partenaire de confiance qui simplifie la complexité de la transformation commerciale à l'ère numérique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une nouvelle capacité permettant aux opérateurs de faciliter le trading, le routage et les règlements des appels basés sur des Tarifs de numéro A.

La réglementation des structures tarifaires des appels intra-Union européenne (UE) a entraîné une différenciation des prix en fonction de l'origine de l'appel. Ainsi, les appels aboutissant dans des pays européens, qui représentent près de 20 % du marché mondial, sont assujettis à plusieurs tarifs appelés Tarifs de numéro A, lesquels sont calculés en fonction de la destination et de l'origine de l'appel. Le résultat a considérablement augmenté les complexités entourant le trading, le routage, et le règlement de l'ensemble du trafic.

Afin d'aider les opérateurs à gérer les subtilités et les réglementations gérant les tarifs basés sur l'origine, CSG a ajouté une nouvelle capacité de Tarif de numéro A à sa gamme de produits Wholesale. Grâce à cette capacité, les opérateurs peuvent analyser les processus impliquant des régions, y compris les listes de prix compliquées, les contrats d'opérateur en constante évolution et les tarifs liés à la destination.

« Avec l'addition des tarifs basés sur l'origine, les opérateurs sont confrontés à une multitude de défis lors du routage et de la facturation de plusieurs tarifs pour une unique destination, » a déclaré Chad Dunavant, directeur de la gestion globale des produits, chez CSG. « Pour garantir les meilleurs tarifs et offrir un service de haute qualité aux clients lors de chaque routage, la capacité Tarif de numéro A de CSG prend le contrôle des processus manuels associés aux relations complexes entre opérateurs pour prendre en charge le routage au moindre coût, la génération de revenus, l'assurance qualité et la gestion de la capacité. »

La gamme des « Logiciels en tant que service Wholesale » de CSG est disponible soit comme une solution de bout en bout, ou comme une application spécifiquement adaptée aux exigences commerciales. Elle comprend les cinq produits standards suivants : trading, routage, assurance QoS ainsi que facturation et règlement inter-opérateurs. Elle est conçue pour aider les clients à protéger et améliorer leurs marges, tout en optimisant l'expérience client via une gestion intégrale de la facturation, des évaluations de crédit et des recettes.

À propos de CSG

CSG simplifie la complexité de la transformation commerciale à l'ère numérique pour les fournisseurs des services de communications, médiatiques et de divertissements, les plus réputés. Avec plus de 35 années d'expérience, CSG propose des solutions de gestion des recettes, d'expérience client et de monétisation numérique, pour chaque étape du cycle de vie du client. La société est le partenaire de confiance qui dirige la transformation numérique pour des marques mondiales de premier plan, parmi lesquelles Arrow Electronics, AT&T, Bharti Airtel, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, iflix, MTN, TalkTalk, Telefonica, Telstra et Verizon.

