Les systèmes robotiques de guerre vont perturber le champ de bataille, selon les conclusions d'une étude réalisée par Milrem Robotics

Selon une étude en trois parties réalisée par un groupe de chercheurs originaires de différents pays, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) changent réellement la donne en améliorant grandement les capacités des forces armées.

"L'éventail de possibilités offertes par les robots militaires est immense et constituera très probablement, à l'avenir, l'une des évolutions les plus importantes dans l'art de la guerre," écrit Gérard de Boisboissel, ingénieur de recherche au Research Centre Schools (CREC) de Saint-Cyrone, dans le troisième volume dédié aux Solutions numériques pour le champ de bataille d'infanterie.

Cet ouvrage, qui s'inscrit dans le cadre d'une étude en trois parties, a été rédigé par des experts en recherche militaire et universitaire et traite de l'utilisation des véhicules terrestres sans pilote dans le cadre de l'appui aux opérations terrestres.

L'étude a été lancée par Milrem Robotics qui, aux côtés de ses partenaires, a démontré les capacités et la collaboration entre les systèmes sans pilote au cours du Salon EW Live 2019 qui s'est tenu à Tartu, en Estonie.

Au cours de cet événement, Milrem Robotics a déployé son véhicule terrestre sans pilote THeMIS équipé du tourelleau téléopéré ADDER DM de ST Engineering, permettant d'engager les cibles identifiées par le multi-rotor Titan KX-4 LE conçu par Threod Systems.

"Utiliser l'intégration des systèmes terrestres et aériens sans pilote pour identifier et engager les cibles permet de réduire les risques auxquels les soldats sont confrontés, du fait que ceux-ci peuvent rester à bonne distance," a expliqué Kuldar Väärsi, PDG de Milrem Robotics. "Cela permet également d'accroître sensiblement l'efficacité et la puissance de feu des petites unités," a-t-il ajouté.

James Rogers, directeur du Programme Global Britain auprès de la Henry Jackson Society, et Robert Clark, instructeur de l'armée britannique, fourniront un nouvel exemple du rôle crucial des véhicules terrestres sans pilote comme outil d'évacuation sanitaire, une fois engagé le combat avec l'ennemi.

"Pour un incident impliquant deux blessés devant être évacués, dix soldats sont généralement nécessaires. Afin d'y remédier, une plateforme de transport THeMIS, capable de transporter au moins deux blessés, pourrait être réglée à distance sur des points de repère pré-établis, assurant ainsi une vitesse d'évacuation bien plus rapide qu'à pied. Non seulement ceci peut permettre d'aboutir à une évacuation plus rapide du blessé dans le but de le soigner, mais également de libérer des ressources en termes de main d'oeuvre pendant le combat," affirme-t-il.

Le troisième livre DIBS, qui fournit une analyse des initiatives de l'UE visant la numérisation du combat via la recherche et l'innovation, offre une évaluation exhaustive de l'écosystème de recherche et d'innovation dans le domaine de la défense, dans les pays baltes. La seconde partie de l'ouvrage examine le développement des véhicules terrestres sans pilote (UGV) au Canada, en France, en Allemagne, aux Emirats Arabes Unis et au Royaume-Uni.

Le premier volume de ce projet, publié en décembre 2016, qui a fourni une analyse rétrospective et prospective du développement des véhicules terrestres sans pilote (UGV), abordant également les problèmes et défis tactiques, techniques et juridiques actuels. Le second volume, publié en août 2017, a offert une analyse des aspects éthiques et juridiques de l'utilisation des véhicules terrestres sans pilote, détaillant la situation en République populaire de Chine, en Israël, en Pologne, en Russie, en Ukraine et aux Etats-Unis.

DIBS est l'aboutissement d'une collaboration entre le Baltic Defence College, DRDC-CORA, l'Académie militaire des Forces terrestres du nom du Général Tadeusz Ko?ciuszko (Pologne), l'Institut letton des Affaires internationales, l'Académie nationale lettone de Défense, l'Université technologique des Armées (Pologne), l'Université Stradi?? de Riga, et l'Université d'Etudes de guerre (Pologne).

