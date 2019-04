Sidley recrute Tai-Heng Cheng et Simon Navarro, deux avocats renommés en arbitrage international, à New York





Sidley Austin LLP a le plaisir d'annoncer que Tai-Heng Cheng et Simon Navarro ont rejoint le cabinet en tant que partenaire et conseil, respectivement, à son bureau de New York. Tous deux viennent de la firme Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, où le Dr Cheng a présidé la pratique de l'arbitrage international à New York. En tant qu'éminent praticien en arbitrage, le Dr Cheng aidera à diriger la croissance et le développement de la pratique d'arbitrage mondial de Sidley. Il était auparavant professeur de droit à la New York Law School, et a exercé les fonctions de codirecteur de l'Institute for Global Law, Justice and Policy (Institut pour le droit mondial, la justice et les politiques). Tout en étant basé à New York, le Dr Cheng passera également du temps en Asie et en Europe, étant donné la portée internationale de sa pratique.

« Tai-Heng Cheng est un praticien de l'arbitrage et un plaideur hors pair, au sein d'une pratique transfrontalière et interdisciplinaire, qui, avec Simon Navarro, enrichira les connaissances de notre équipe alors que nous aidons nos clients à naviguer dans le complexe tissu de règles et de contrats régissant le commerce », a déclaré Yvette Ostolaza, coresponsable mondiale du département Contentieux, de Sidley, et membre des comités de gestion et de direction du cabinet. « À une époque où les entreprises ont de plus en plus recours à l'arbitrage pour régler leurs différends, nous sommes particulièrement heureux de voir nos capacités mondiales en matière de litige se développer davantage à New York, un centre majeur de l'arbitrage international. »

Parlant couramment l'anglais et le mandarin, le Dr Cheng concentre sa pratique sur l'arbitrage commercial international, ainsi qu'entre investisseurs et États. Il a remporté des victoires juridiques se chiffrant en centaines de millions USD dans des affaires bien connues en Asie, à New York et en Europe. Par exemple, et comme rapporté dans The Wall Street Journal, le Dr Cheng a gagné l'importante affaire Vantage v. Petrobras, un arbitrage du Centre international pour le règlement des différends (CIRD), qui a abouti à une attribution de 622 millions USD plus 15,2 % d'intérêts composés, en faveur du client. Juriste accompli et conseiller respecté, le Dr Cheng a également représenté ses clients dans des litiges, des enquêtes et des affaires relatives à l'application de la loi par les gouvernements à travers le monde.

Avocat expérimenté dans le domaine de l'arbitrage et du contentieux, M. Navarro concentre sa pratique sur la représentation des clients dans le cadre d'arbitrages complexes et à enjeux élevés en matière de commerce et d'investissement. Il possède une expérience significative en Amérique latine et en Espagne, et est autorisé à exercer le droit aux États-Unis et en Espagne. M. Navarro intervient dans un grand nombre de secteurs d'activités, notamment l'énergie, les assurances, la banque, les fusions et acquisitions, la construction et les infrastructures. Il parle couramment l'espagnol.

« Tai-Heng Cheng est bien connu en tant que conseiller de confiance avec un réseau mondial de relations et de nombreux succès », a déclaré Sam Gandhi, associé directeur du bureau de Sidley à New York, et membre du comité exécutif du cabinet. Tai-Heng Cheng et Simon Navarro sont des conseillers expérimentés dont la connaissance des systèmes juridiques internationaux est sans précédent. Leur arrivée s'appuie sur l'énorme élan que connaît notre bureau de New York dans des domaines de pratique essentiels et précieux pour nos clients. »

Les clients du Dr Cheng oeuvrent dans de nombreux secteurs, notamment l'énergie et les infrastructures, les produits pharmaceutiques, l'immobilier, la fabrication et les services financiers, car il conseille des activités et des projets allant des accords commerciaux et d'achat, aux licences de propriété intellectuelle, en passant par les enquêtes réglementaires, crimes en col blanc, faillites et développement immobilier.

Le Dr Cheng a également été président de tribunal ou coarbitre dans plus d'une douzaine d'arbitrages devant de grandes institutions arbitrales internationales réparties sur plusieurs continents. Il est membre de panels d'arbitrage dans diverses institutions en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Grâce à 2 000 avocats répartis dans 20 bureaux à travers le monde, Sidley est un conseilleur juridique majeur auprès de clients issus de tous les secteurs d'activité. Suivez Sidley sur Twitter @SidleyLaw.

