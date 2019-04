Jeux de la Francophie - Nadine Girault baisse les bras

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault, a pratiquement fermé la porte, lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère, à la tenue des Jeux de la Francophonie, et ce, avant même d'avoir reçu...

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 75 000 $ pour soutenir les activités d'Accès Escalade Montréal (AEM), un organisme à but non lucratif qui contribue à la mise en place de projets sportifs et éducatifs pour une clientèle de...