iDEA Growth se félicite du plan budgétaire de l'Ontario qui apporte son soutien à la concurrence dans les jeux en ligne

WASHINGTON, 15 avril 2019 /CNW/ - iDEA Growth, une association professionnelle qui préconise la réglementation des jeux en ligne, a salué le budget 2019 de l'Ontario, qui comprend deux sections clés pertinentes pour améliorer le secteur des jeux en ligne.

« Les programmes de l'Ontario visant à fonder un marché concurrentiel pour les jeux en ligne organisés légalement constituent un développement positif pour le secteur, les joueurs et les contribuables », a déclaré Jeff Ifrah, le fondateur d'iDEA Growth. « La concurrence va offrir un choix aux consommateurs, tout en maximisant les recettes destinées au gouvernement. »

Sous la direction de Doug Ford, le gouvernement de l'Ontario a publié son budget le 11 avril. Dans le budget, le ministre des Finances Vic Fedeli a promis « de développer un marché qui reflète les préférences des consommateurs, encourage une expérience de jeu passionnante et minimise le fardeau qui pèse sur les entreprises, tout en assurant la mise en place des protections adéquates ». iDEA Growth estime que cette approche permettra d'atteindre un équilibre approprié.

Le budget réitère également la demande que l'Ontario a faite au gouvernement du Canada de légaliser les paris sportifs sur un événement unique. « Nous soutenons le gouvernement de l'Ontario dans son appel pour que le Canada mette fin à l'ère de la prohibition du jeu et permette aux parieurs sportifs d'avoir accès aux produits dont ils peuvent profiter en toute sécurité », a ajouté M. Ifrah.

iDEA Growth se compose d'entreprises nord-américaines et internationales qui exploitent des plateformes de divertissement interactif en ligne.

Pour consulter la liste complète des membres d'iDEA Growth, visitez ideagrowth.org.

iDEA (iDevelopment and Economic Association) est une association sans but lucratif de type 501c6 qui cherche à créer des emplois et à développer l'industrie des jeux interactifs en ligne aux États-Unis par le biais de la promotion et de l'éducation. Les membres de l'Association sont des entreprises nationales et internationales qui exploitent ou envisagent d'exploiter des plateformes de divertissement interactif en ligne aux États-Unis.

