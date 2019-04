Le CN portera en appel la décision de l'OTC concernant ses obligations de service





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) confirme avoir reçu, cet après-midi, la décision de l'Office des transports du Canada (OTC) concernant des problèmes possibles de service ferroviaire dans la région de Vancouver.

Compte tenu de la preuve présentée lors des audiences de janvier 2019, le CN est en désaccord avec la conclusion de l'OTC et entend porter cette décision en appel à la Cour d'appel fédérale.

Le seul manquement identifié par l'OTC concerne l'annonce du CN, en septembre 2018, de son intention de contrôler le trafic des livraisons de pâtes et papiers en décembre 2018 afin d'éviter des problèmes de congestion. Le CN maintient que ces mesures étaient appropriées et nécessaires dans les circonstances.

L'enquête de l'OTC portait principalement sur les problèmes possibles de service ferroviaire dans la région de Vancouver au cours de la période de quatre mois allant d'octobre 2018 à janvier 2019, et en particulier sur la congestion à la gare de triage Thornton du CN. Sur ce point, l'OTC a conclu que le contrôle du trafic à la gare de triage Thornton était justifié compte tenu des circonstances, notamment parce que le volume de trafic et les problèmes de congestion qui ont motivé les embargos étaient indépendants de la volonté du CN. L'OTC a également reconnu les efforts déployés par le CN au cours de l'automne 2018 pour réduire la congestion, notamment le déploiement d'équipages et de locomotives supplémentaires.

