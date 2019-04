Nobu Hospitality lance un nouvel établissement à Londres dans le West End





Le Nobu Hotel London Portman Square ouvre ses portes dès 2020 NEW YORK, 15 avril 2019 /CNW/ - Nobu Hospitality, la marque d'hôtellerie style de vie fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, une marque mondialement établie, a le plaisir d'annoncer le lancement de son hôtel à Londres, dans le West End.

L'hôtel Nobu, dont l'ouverture est prévue au printemps 2020, sera construit au Portman Square W1, à deux pas des restaurants palpitants et des boutiques indépendantes de Mayfair et aux abords des théâtres de renommée mondiale de Soho, au coeur du West End de Londres. Les 239 chambres et suites de l'hôtel, ainsi qu'un restaurant Nobu, une salle de bal et des salles de réunion, sont en cours de conception par le cabinet d'architecture et de design d'intérieur basé à Londres, David Collins Studio, en collaboration avec Make Architects.

Le Nobu Hotel London Portman Square appartient à London + Regional Hotels et constitue la troisième collaboration du groupe avec Nobu Hospitality, les deux premières étant le Nobu Hotel Ibiza Bay et le Nobu Restaurant Monte Carlo.

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality s'en réjouit : « Nous sommes vraiment fiers d'annoncer le lancement du Nobu Hotel London Portman Square, de concert avec nos partenaires de confiance, London + Regional Hotels. Cet établissement sera notre troisième destination conjointe et prépare à nouveau le terrain pour créer des expériences mémorables centrées sur la nourriture et l'hôtellerie. L'année 2019 est déjà exaltante en termes d'ouverture d'hôtels Nobu, de Barcelone à Los Cabos, en passant par Chicago. »

Nobu Hospitality, l'une des 25 marques de luxe les plus innovantes selon Robb Report, se classe parmi l'élite des marques de luxe internationales de choix. La croissance naturelle de Nobu Hospitality, axée sur le service, l'image et la réputation, en fait aujourd'hui le parc complet en matière de gestion d'hôtels, de restaurants et de résidences dans le cadre de projets uniques autour du globe. Fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, la marque Nobu, dont les activités s'étendent sur les cinq continents, fait recette dans les capitales mondiales réputées une destination ultime style de vie. Les hôtels Nobu ont reçu de nombreuses distinctions, notamment les honneurs « Nouveaux hôtels les plus branchés » conférés par CNN Travel, le prix « Meilleur hôtel de centre-ville » de Wallpaper, le titre de « Meilleure inauguration d'hôtel en Amérique du Nord » décerné par Luxury Travel Advisor et le Prix d'excellence remis par Luxury Travel Advisor. Le premier hôtel Nobu, un hôtel-boutique, a ouvert ses portes en 2013, au sein de Caesars Palace Las Vegas, suivi 2n 2014 par le Nobu Hotel City of Dreams Manila et, successivement le Nobu Hôtel Miami Beach (2016), le Nobu Ryokan Malibu, le Nobu Hotel London Shoreditch, le Nobu Hotel Ibiza Bay et le Nobu Hotel Palo Alto (2017), le Nobu Hotel Marbella (2018) et, encore récemment le Nobu Hotel Los Cabos (2019). D'autres établissements Nobu Hotels, en cours de développement, verront le jour à Barcelone, Riyad, Chicago, Toronto, São Paulo, Atlanta, Tel Aviv et Varsovie. Nobu s'emploie en termes stratégiques à favoriser l'expansion de son portefeuille mondial d'hôtels grâce à une filière solide de développement. www.nobuhospitality.com. Suivez-nous sur Instagram @NobuHotels.

Pour en savoir plus sur Nobu Hotel London Portman Square, rendez-vous sur www.london-portman.nobuhotels.com

