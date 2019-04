L'Assemblé des Premières Nations pleure la disparition de Noel Starblanket, dirigeant des Premières Nations, gardien du savoir et ancien Chef national





OTTAWA, le 15 avril 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN) Perry Bellegarde pleure aujourd'hui la disparition de Noel Starblanket, un gardien du savoir, avocat et enseignant hautement respecté de la Nation crie Star Blanket, en Saskatchewan, ayant accompli deux mandats en tant que Chef national.

« Au nom du Comité exécutif et en mon nom, j'offre mes plus sincères condoléances et prières à la famille de Noel Starblanket, un chef et gardien du savoir fort et passionné qui a consacré sa vie à s'assurer que les peuples et les droits des Premières Nations sont honorés et respectés, a déclaré le Chef national de l'APN Perry Bellegarde. Noel était une figure de proue influente en Saskatchewan et dans l'ensemble du pays. Un si grand nombre des jeunes de ma génération ont appris de lui, à travers son travail acharné et ses réalisations, à la fois en tant que dirigeant et en tant que gardien du savoir. Il était déjà Chef de la Nation crie Star Blanket alors qu'il était au début de la vingtaine, et il a continué, tout au long de sa vie, à donner un exemple positif de fort leadership en établissant des liens entre les peuples et les communautés. C'est une perte infinie pour nous tous, mais son esprit, son enseignement et son leadership nous guideront toujours. »

Sa famille a annoncé le décès de Noel Starblanket tôt ce matin. Starblanket a amorcé sa carrière de chef à un jeune âge. Il est devenu Chef de la Nation crie Star Blanket en 1971, à 24 ans, faisant de lui le plus jeune chef au pays à cette époque. Il a été membre de ce qu'on appelait alors la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (aujourd'hui la Fédération des nations indigènes souveraines) et a accompli deux mandats en tant que Chef national de la Fraternité des Indiens du Canada, ce qui correspond aujourd'hui à l'Assemblée des Premières Nations, de 1976 - 1980. Plus tard, Noel Starblanket a consacré son temps à offrir une orientation spirituelle, un enseignement, des conseils et ses connaissances à titre d'aîné-résident au Scott Collegiate de Regina, auprès du conseil des écoles publiques de Regina et au bureau d'autochtonisation de l'Université de Regina. Il a participé à l'établissement des fondements du rapatriement de la Constitution en 1982.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 19:34 et diffusé par :