Incendie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris - Message de l'archevêque de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris qu'un grave incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce très violent incendie a jeté la consternation chez les gens de nos villes et de notre archidiocèse de Montréal. Nous sympathisons avec les citoyens et citoyennes de Paris, avec les fidèles et avec toutes les personnes qui sont attristées en France et dans le monde.

Cette tragédie arrive tout juste au début de la semaine sainte. À Pâques, il y a beaucoup de célébrations catholiques : la messe chrismale durant laquelle l'Église reçoit tous ses prêtres ; le jeudi saint où l'on commémore la dernière Cène de notre Seigneur ; la veillée pascale, moment où l'on célèbre de nombreux baptêmes et le jour de Pâques, célébration de la résurrection de Jésus.

Cette grande cathédrale gothique de 700 ans, a une valeur symbolique qui touche des millions de personnes. Par sa hauteur elle évoque le désir de Dieu, par sa grandeur elle veut rassembler les humains, par son histoire elle est un signe de collaboration entre les générations et d'espérance.

Le temps est à la Parole de Dieu qui a le pouvoir de pacifier nos coeurs et à la solidarité qui nous rapproche. En mon nom personnel et au nom de tout l'archidiocèse de Montréal, je tiens à assurer aux fidèles et aux concitoyens et concitoyennes de Paris l'expression de nos prières et de nos sentiments les plus cordiaux dans cette épreuve qu'ils vivent si durement.

Christian Lépine

Archevêque de Montréal

