Équipement SMS met en service au Canada le plus grand camion autonome Komatsu au monde





ACHESON, Alberta, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS a mis en service ce mois-ci au Canada le Komatsu 980E-4AT qui est le plus grand camion autonome Komatsu au monde utilisé dans des environnements de production commerciale. Le Komatsu 980E-4AT se fonde sur notre série 930E qui est reconnue pour sa puissance et sa durabilité. Ce camion d'une capacité de 400 tonnes partage un grand nombre des attributs des camions de cette série, par exemple un système hydraulique dont la conception est aussi simple que fiable et un système d'entraînement GE qui a fait ses preuves. La consommation de carburant a été maximisée par une optimisation du traitement de l'air et par une turbocompression en deux étapes, et le camion vous offre un moteur Cummins SSDA18V170 de 3500 chevaux-vapeur.



« L'arrivée du modèle 980E dans la gamme AHS n'aurait pas été possible sans les contributions de nos clients et partenaires dans le domaine de la distribution. Ils sont l'une des importantes raisons qui font que Komatsu a le plus grand nombre de systèmes autonomes dans le plus grand nombre de mines et transporte le plus grand éventail de matières au monde », affirme Dan Funcannon, directeur général de la division des Camions miniers de Komatsu America. Scott Schellenberg, directeur principal, AHS à Équipement SMS, précise que « la venue du camion autonome 980E-4AT de 400 tonnes va bouleverser le marché pour Komatsu et nos clients en offrant une valeur nettement supérieure qui rendra possible une hausse de la productivité des mines. »

Selon Mike Brown, premier vice-président, Innovation et technologie de pointe, « Équipement SMS continue d'offrir des solutions à la fine pointe de la technologie au secteur minier en collaborant étroitement avec ses partenaires fabricants d'équipement d'origine pour mettre en service et appuyer des programmes technologiques comme celui du roulage autonome. Nous avons beaucoup investi pour mettre sur pied une équipe de spécialistes du domaine de l'extraction automatisée expérimentés qui sont en mesure de répondre aux besoins de nos clients de la première idée à l'amélioration continue, en passant bien sûr par la mise en service. L'accroissement rapide du nombre de projets envisagés mettant en vedette de l'équipement autonome pourrait faire du Canada un chef de file mondial de l'adoption de l'équipement autonome, alors que les minières canadiennes cherchent à réduire les coûts associés à leurs activités. »

Regardez cette vidéo sur le transport autonome Komatsu pour découvrir les avancées technologiques à l'origine de ce lancement (vidéo disponible en anglais seulement) .

Au sujet d'Équipement SMS

Équipement SMS fait partie des chefs de file en solutions mariant équipement et services destinées aux secteurs des mines, de la construction, de la foresterie, des routes, des minéraux et de l'équipement utilitaire et s'est taillé une place de choix dans ces secteurs à titre de guichet unique offrant une gamme d'équipement complète. L'entreprise offre un grand nombre de marques de renommée internationale dont l'équipement industriel répond aux attentes des clients en ce qui a trait à la fiabilité et à la productivité. En nouant des partenariats avec des meneurs de leurs industries respectives, Équipement SMS s'efforce de devenir le numéro un mondial parmi les fournisseurs de solutions.

