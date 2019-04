Avis aux médias - La ministre McKenna discutera des changements climatiques au Canada avec les maires de la région métropolitaine du Grand Victoria

Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 8 450 000 $ aux entreprises APG Neuros et Groupe DCM pour appuyer la réalisation de projets qui représentent des investissements...

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participera à une table ronde avec les maires du Grand Victoria et des scientifiques d'Environnement et Changement...