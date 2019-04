De nouveaux logements abordables pour les personnes ayant souffert de lésions cérébrales traumatiques et leur famille





CAMPBELL RIVER, BC, le 15 avril 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique établissent un partenariat avec la Campbell River Head Injury Support Society (CRHISS) pour bâtir de nouveaux logements abordables pour les personnes ayant souffert de lésions cérébrales.

Aujourd'hui, à Campbell River, Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay-Comox, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, a annoncé un engagement financier pour la construction d'un immeuble de 4 étages qui comptera 27 logements dont certains loués au prix courant.

Baptisée Linda's Place, le nouvel immeuble comptera un mélange de studios et de logements d'une à trois chambres dont le tiers seront loués à des tarifs abordables et destinés spécialement aux personnes ayant souffert de lésions cérébrales traumatiques. Les 18 autres logements seront loués au prix courant.

La Campbell River Head Injury Support Society, un organisme sans but lucratif qui aide les survivants d'un traumatisme cérébral et leur famille depuis 20 à Campbell River, sera propriétaire de Linda's Place et en assurera la gestion. CRHISS offre des cours de formation, des services de soutien, des bourses ainsi que des programmes de défense de droits aux survivants de lésions cérébrales, à leurs soignants et à leurs familles.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts accomplis par le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes handicapées. Le projet de loi C-81, Loi canadienne sur l'accessibilité, qui progresse au Sénat, est une autre mesure concrète que le gouvernement du Canada prend pour abattre les obstacles à l'accessibilité. La loi à l'étude a pour but de favoriser une transformation organisationnelle et culturelle dans tout le Canada, tout en repérant, éliminant et prévenant en amont les obstacles empêchant la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Ces logements font partie du plan sur 10 ans de la Colombie-Britannique qui permettra à la province de construire 114 000 logements locatifs abordables, logements sans but lucratif et logements sociaux où on offre du soutien aux locataires, ainsi que des logements pour propriétaires-occupants par l'entremise de partenariats avec des gouvernements, des Premières Nations, des organismes sans but lucratif, des coopératives, des entreprises du secteur privé et des groupes communautaires.

Citations

« Les investissements de notre gouvernement dans le logement abordable ici, à Campbell River, amélioreront bientôt la qualité de vie des personnes atteintes de lésions cérébrales traumatiques. La création de partenariats avec des organismes comme la Campbell River Head Injury Support Society nous permet de combler les lacunes du système de l'habitation dans le but de mieux servir les Canadiens vulnérables et leur famille. Grâce à des projets créatifs à usage mixte comme Linda's Place, nous créons des solutions durables à long terme en matière d'abordabilité des logements » - Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York.

« Depuis trop longtemps, les aînés, les familles et les personnes handicapées ont de la difficulté à se trouver un logement sûr et abordable. Ces logements offriront aux personnes ayant souffert de lésions cérébrales et à leur famille la sécurité et la paix d'esprit que tous les habitants de la province méritent. Notre gouvernement continuera de travailler d'arrache-pied pour créer les partenariats nécessaires pour construire des logements que tous peuvent se permettre, où qu'ils soient dans la province ». - Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay-Comox.

« La Société se réjouit de pouvoir offrir à ses clients et à la communauté davantage de logements abordables à Campbell River. Voilà un autre exemple de l'incidence positive de la collaboration dans une communauté et de la façon dont nous pouvons, ensemble, faire un pas gigantesque dans l'amélioration de la vie des personnes atteintes de lésions cérébrales ».- Shelley Howard, directrice, Campbell River Head Injury Support Society.

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de la SCHL, fournit 830 000 $ pour la construction de Linda's Place grâce au Fonds national de co?investissement pour le logement (FNCIL).

, par l'intermédiaire de la SCHL, fournit 830 000 $ pour la construction de Linda's Place grâce au Fonds national de co?investissement pour le logement (FNCIL). Le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, accorde environ 5 millions de dollars au projet.

Linda's Place sera situé à environ 0,25 kilomètre au sud du noyau commercial du centre-ville, à proximité d'un hôpital et du transport en commun, de magasins, d'écoles et de commodités récréatives.

La CRHISS offrira des programmes et des services de soutien aux locataires, à temps partiel.

L'ensemble atteindra une réduction de 25 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre % par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015).

Par l'entremise du FNCIL, le programme du genre le plus important dans l'histoire du pays, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2018 de la Colombie-Britannique prévoit les plus importants investissements dans le logement abordable de l'histoire de la province -- plus de 7 milliards de dollars sur 10 ans.

Ces investissements font partie du plan sur 10 ans de la province qui vise à répondre à la crise du logement en faisant croître l'offre, en freinant la demande, en créant des protections pour les locataires et en mettant fin à la fraude sur le marché immobilier de la Colombie?Britannique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca

Pour savoir ce que fait la province pour améliorer l'abordabilité des logements, visitez : https://news.gov.bc.ca/factsheets/bc-government-addressing-housing-affordability-challenges

Lisez Homes for B.C., le plan en 30 points du gouvernement visant à régler le problème de l'abordabilité des logements des Britanno-Colombiens : bcbudget.gov.bc.ca/2018/homesbc/2018_Homes_For_BC.pdf

Pour en savoir plus sur Campbell River Head Injury Support Society, visitez www.crhead.ca.

