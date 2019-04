Avis aux médias - Itinéraire pour le mardi 16 avril 2019

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Kitchener (Ontario) 11 h 00 Le premier ministre visitera l'espace dédié aux entreprises en démarrage de Communitech et fera une annonce au sujet des emplois dans les secteurs de...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 8 450 000 $ aux entreprises APG Neuros et Groupe DCM pour appuyer la...

La réalisation de crypto-recherches est devenue moins chronophage. Plutôt que de devoir personnaliser la recherche à chaque fois à partir de zéro, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer leur tableau de bord et poursuivre leur analyse...

Synaptive Medical, un pionnier mondial de l'automatisation et de la robotique, a révélé aujourd'hui une fonctionnalité de segmentation automatisée de la substance blanche permettant d'enrichir son outil logiciel de planification...

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une audience publique à Québec (Québec) le mercredi 17 avril 2019. Le CRTC a convoqué le Groupe TVA à cette audience pour expliquer les raisons pour lesquelles le...