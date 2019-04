Près de 8,5 M$ accordés aux entreprises APG Neuros et Groupe DCM pour accroître leur productivité et leur compétitivité





Projets d'investissement de près de 17,5 M$ dans la région des Laurentides

BLAINVILLE, QC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 8 450 000 $ aux entreprises APG Neuros et Groupe DCM pour appuyer la réalisation de projets qui représentent des investissements évalués à 17 450 000 $.

Le député de Blainville, M. Mario Laframboise, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Thérèse?De Blainville, M. Ramez Ayoub, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

APG Neuros

Le gouvernement du Québec accorde ainsi, par l'entremise du programme Créativité Québec, un prêt de 1 450 000 $ à l'entreprise APG Neuros afin de soutenir la conception et le développement d'une turbine à air propulsée au gaz naturel, destinée au traitement des eaux usées. Investissement Québec attribue également, à même ses fonds propres, un prêt de 2 millions de dollars à l'entreprise pour appuyer ce projet.

Le gouvernement du Canada octroie pour sa part une contribution remboursable de 650 000 $ à APG Neuros, en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, afin d'améliorer sa compétitivité par la mise en place d'une stratégie de commercialisation et d'exportation. Celle?ci comprend notamment le développement et l'acquisition de deux démonstrateurs ainsi que la participation à des foires commerciales et la réalisation de missions de prospection à l'international.

Mentionnons que l'ensemble des projets d'APG Neuros représentent des investissements totalisant 12,5 millions de dollars ainsi que la création de quinze emplois sur une période de trois ans.

Groupe DCM

Le gouvernement du Québec attribue, par le biais du programme ESSOR, un prêt de 3 650 000 $ au Groupe DCM pour appuyer l'acquisition d'équipements de production numériques ainsi que l'implantation d'un système de gestion des ressources (ERP).

Le gouvernement du Canada accorde quant à lui, par l'entremise du Programme de développement économique du Québec, 700 000 $ à l'entreprise, sous forme d'aide financière remboursable. Groupe DCM pourra ainsi accroître sa compétitivité en faisant, entre autres, l'acquisition d'équipements de production numériques.

Soulignons que le projet du Groupe DCM représente des investissements de 4 950 000 $ et la création d'une cinquantaine d'emplois.

Citations :

« APG Neuros et Groupe DCM font partie des entreprises manufacturières de la circonscription de Blainville qui sont reconnues pour leur savoir?faire et leur capacité d'innover. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous contribuons aujourd'hui à la réussite de leurs initiatives, qui stimuleront la vitalité économique des Laurentides et de tout le Québec. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Afin d'accroître leur productivité et de demeurer compétitives à l'échelle internationale, les entreprises doivent notamment miser sur l'innovation, l'exportation et les nouvelles technologies numériques. APG Neuros et Groupe DCM ont bien saisi cet enjeu. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de les appuyer dans la réalisation de leurs projets d'investissement, lesquels leur permettront assurément de saisir davantage d'occasions d'affaires au Québec comme à l'étranger. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

Ramez Ayoub, député de Thérèse?De Blainville

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans les projets d'APG Neuros et du Groupe DCM cadrent avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'utilisation des technologies numériques et stimuleront la croissance économique. Ils permettront également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Investissement Québec est fière de soutenir APG Neuros dans cette importante étape de son développement. Grâce à son savoir-faire et à sa réputation enviable dans le secteur des turbines soufflantes de haute performance, l'entreprise pourra continuer de se mesurer à ses compétiteurs et croître rapidement au cours des prochaines années. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

L'entreprise APG Neuros se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies destinées au traitement des eaux usées.

Le Groupe DCM est un fournisseur de solutions intégrées et de produits destinés à l'industrie de l'aérospatiale.

Le programme Créativité Québec, qui a été renommé le Programme innovation, permet de soutenir les entreprises dans la réalisation des étapes nécessaires au développement ou à l'amélioration de produits ou de procédés. Il vise également à encourager l'essor d'une culture de l'innovation au Québec ainsi qu'à favoriser les partenariats entre les universités, les centres de recherche et les entreprises.

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

