Réouverture de l'autoroute Henri-IV (73), à Québec





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route ainsi que ses partenaires de la réouverture de l'autoroute Henri-IV (73) dans les deux directions.

Rappelons que cette fermeture complète non planifiée était nécessaire afin d'effectuer des travaux d'urgence de réparation d'une structure de supersignalisation qui avait été endommagée lors d'un accident de la route survenu en fin d'avant-midi aujourd'hui. Les analyses et les travaux ont été complétés rapidement par les équipes du Ministère afin de rétablir la circulation dans les meilleurs délais et d'assurer des déplacements sécuritaires.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

