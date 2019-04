Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba annonceront une entente bilatérale

De la part de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, ainsi que l'honorable Cameron Friesen, ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie...

Le Groupe Santé CBI, chef de file canadien des services de santé communautaire, a annoncé la nomination de son nouveau président et PDG, Jon Hantho, qui occupait dernièrement le poste de président exécutif du conseil d'administration du CBI....

Synaptive Medical, un pionnier mondial de l'automatisation et de la robotique, a révélé aujourd'hui une fonctionnalité de segmentation automatisée de la substance blanche permettant d'enrichir son outil logiciel de planification...

Lifestyle Delivery Systems Inc. , , (« LDS » ou la « société ») annonce que le Highway 395 Dispensary (dispensaire de la route US-395) a reçu les approbations requises en matière d'impact environnemental et de préservation des yuccas. Le Highway...