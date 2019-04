Le Groupe Santé CBI nomme Jon Hantho en tant que nouveau président et PDG





TORONTO, le 15 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe Santé CBI, chef de file canadien des services de santé communautaire, a annoncé la nomination de son nouveau président et PDG, Jon Hantho, qui occupait dernièrement le poste de président exécutif du conseil d'administration du CBI.

« Au nom de toute l'organisation de CBI, je souhaite la bienvenue à Jon dans son nouveau rôle. Compte tenu de l'expérience de Jon dans le domaine de l'innovation axée sur le marché, son leadership au sein de CBI sera un atout formidable. Il se joindra à l'équipe et sera appuyé par une équipe de direction talentueuse », a déclaré Tim Patterson, président du conseil d'administration de CBI. « Alors que nous constatons un virage continu vers les soins communautaires dans l'ensemble du Canada, le besoin de services interdisciplinaires plus intégrés couvrant un continuum complet de soins est primordial et le CBI s'engage à diriger l'industrie », a ajouté Patterson.

« Je suis ravi d'avoir été choisi pour diriger le CBI, qui joue un rôle essentiel dans la prestation de divers services de santé aux Canadiens », a déclaré Jon Hantho. « Depuis que j'ai siégé au conseil d'administration de CBI, j'ai vu de mes propres yeux la profondeur de l'expérience, le dévouement et la passion que partagent les professionnels de CBI dans toute l'organisation. C'est un privilège de se joindre à l'équipe alors que l'entreprise cherche de nouvelles façons novatrices de contribuer à l'évolution du paysage canadien des soins de santé », a ajouté Hantho.

Jon est actuellement président du conseil d'administration de LifeLabs, le principal fournisseur canadien d'information diagnostique de laboratoire et de systèmes numériques de connectivité en santé. Il est également membre de plusieurs conseils consultatifs, dont l'Ivey Business School, l'Ivey Leadership Institute et le Dean's Council for Arts and Sciences de l'Universtité Queen's.

En 2015, Jon a passé neuf ans à titre de PDG de Maxxam Analytics, la plus importante société de services analytiques au Canada. Sous sa direction, l'entreprise a plus que doublé de taille grâce à son expansion, à l'innovation et à une culture d'intégrité. Avant Maxxam, Jon a été fondateur et président d'une entreprise de services de communications d'affaires ; il a également occupé avec succès plusieurs postes de haute direction dans diverses industries.

Jon est titulaire d'un MBA de l'Ivey Business School et d'un baccalauréat spécialisé de l'Université Queen's. Jon est l'un des lauréats du prix Ernst & Young Entrepreneur of The Year® 2012 pour son leadership réussi chez Maxxam. Il s'est également vu décerner une mention nationale spéciale pour son esprit d'entreprise.

À propos du Groupe Santé CBI

En tant que plus grand réseau intégré de services de santé communautaire au Canada, CBI vise à améliorer la santé et à enrichir la vie des gens. CBI offre des services interdisciplinaires de santé physique et comportementale à domicile, en clinique et en milieu hospitalier. Notre réseau d'employés dévoués et de leaders d'opinion s'est engagé à innover dans le domaine des soins de santé pour obtenir des résultats éprouvés. CBI est particulièrement bien placé pour répondre à l'évolution des besoins des Canadiens en matière de santé grâce à ses 12 000 employés cliniques et administratifs répartis dans 250 établissements et plus de 100 maisons de transition ou résidentielles dans 800 collectivités. www.cbi.ca

