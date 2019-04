Collège Notre-Dame-de-Lourdes - Une nouvelle convention collective et un travail syndical chaleureusement applaudi





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale vendredi après-midi, les membres du Syndicat du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes - CSN ont entériné l'entente de principe intervenue entre leur comité de négociation et la direction de l'établissement.

Après quatorze journées de négociation et malgré les nombreuses tentatives de l'employeur pour diminuer les conditions de travail, les membres du Syndicat du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes - CSN ont démontré par de chaleureux applaudissements leur satisfaction de la tâche accomplie par leurs comités de négociation et de mobilisation.

«?La qualité du travail effectué par ces comités est d'autant plus remarquable qu'ils ont su préserver le climat malgré qu'il s'agissait du premier renouvellement de convention à la suite du lockout de 2005. Les gains aux conditions de travail sont importants et soulignent la détermination des membres?», précise Léandre Lapointe, vice-président et responsable du regroupement privé de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

La nouvelle convention est d'une durée de six ans. Le collège a accepté notamment d'accorder les appuis nécessaires aux enseignantes et aux enseignants ayant sous leurs responsabilités des élèves qui nécessitent un plan d'intervention ou un soutien particulier. Cet appui pourra notamment se traduire par différentes mesures relatives à du support pédagogique ou l'accessibilité à des ressources.

Le collège augmente aussi considérablement sa contribution financière au régime d'assurance collective laissant la gestion de cette somme à un comité syndical. Le budget global d'un peu moins de 21?000 $ devient une enveloppe de 75?000 $ indexée annuellement. Pour les membres du syndicat, il s'agit là d'un autre gain majeur.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN La FNEEQ regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 40 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

