Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Anandasangaree annoncera l'octroi de fonds à l'Association des musées canadiens





M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough?Rouge Park, annoncera l'octroi d'un appui financier à l'Association des musées canadiens afin de contribuer à la réconciliation avec les Autochtones.

TORONTO, le 15 avril 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough?Rouge Park, annoncera mardi l'octroi d'un appui financier à l'Association des musées canadiens. Cet appui a pour but de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones. Il favorisera la collaboration pour préserver la culture autochtone et l'accès à cette culture. M. Anandasangaree a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements suivants sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le mardi 16 avril

HEURE :

9 h

LIEU :

Hôtel Hilton

145, rue Richmond Ouest

Toronto (Ontario)

