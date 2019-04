Le gouvernement du Canada investit dans le succès des innovateurs canadiens





Des entreprises innovantes de Richmond Hill bénéficient d'un investissement accru pour mener des projets novateurs de plus grande envergure

RICHMOND HILL, ON, le 15 avril 2019 /CNW/ - Le succès de l'économie canadienne et notre capacité de créer de bons emplois dans la classe moyenne reposent en grande partie sur la capacité des entreprises canadiennes à innover et à commercialiser leurs produits. Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC), respecte son engagement de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et de créer des emplois en faisant d'importants investissements dans le secteur de l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, accompagné de Majid Jowhari, député de Richmond Hill, a annoncé des projets qui seront les premiers à bénéficier non seulement de l'investissement quinquennal de 700 millions de dollars accordé au PARI CNRC dans le budget fédéral de 2018, mais aussi du nouveau seuil de financement élargi de 10 millions de dollars.

Parmi les entreprises qui profiteront de cet investissement figurent notamment les suivantes :

Applanix Corporation

La somme de 2 millions de dollars pour la conception, la création et la commercialisation à l'international de solutions de navigation de prochaine génération destinées aux véhicules autonomes terrestres, aériens et maritimes.

La somme de 1,6 million de dollars pour le développement de logiciels afin de réduire les coûts en électricité au moyen d'une intégration intelligente de sources d'énergie réparties, comme le solaire et le stockage, et ainsi aider à transformer le réseau électrique centralisé conventionnel.

La somme de 2 millions de dollars pour appuyer la mise au point d'un système de fabrication de batteries au lithium ion haute vitesse afin de répondre à la demande croissante du marché pour des solutions de grande capacité de stockage d'énergie électrique.

Cet appui contribuera à la création de 36 nouveaux emplois dans la région du Grand Toronto.

Le financement accordé au PARI CNRC est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement du budget de 2018 envers l'innovation en entreprise.

Citations

«?Le succès de nos innovateurs est au coeur de notre Plan pour l'innovation et les compétences, car il s'agit du premier pas vers un avenir économique prospère pour le Canada. En donnant accès à du financement, à de précieux conseils commerciaux et à des diplômés talentueux, le PARI CNRC aide les PME canadiennes à commercialiser avec succès leurs innovations, à faire croître leurs entreprises et à créer les bons emplois de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.?»

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

«?Les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de l'économie de Richmond Hill. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera ces entreprises à accroître leurs activités de recherche-développement et à lancer leurs produits sur de nouveaux marchés, contribuant ainsi à stimuler l'économie locale et nationale.?»

Majid Jowhari, député de Richmond Hill

«?Au PARI CNRC, nous aidons les petites et moyennes entreprises canadiennes novatrices à réussir en leur offrant des investissements personnalisés et un soutien et des conseils locaux. Nos conseillers comprennent la technologie et l'innovation et offrent un mélange unique d'expertise, de renseignements et de ressources pour aider les entreprises à développer leur capacité d'innovation et à faire croître l'économie. Notre succès passe nécessairement par la réussite de nos clients.?»

Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

«?Cet appui à l'innovation du gouvernement du Canada, par l'entremise du PARI CNRC, aidera notre entreprise à élargir son portefeuille de technologies de pointe, à rehausser ses ventes à l'exportation et à créer des emplois bien rémunérés dans le domaine des STIM, ce qui permettra à Hibar et au Canada de se distinguer sur la scène technologique mondiale.?»

Iain McColl, président et chef de la direction, Hibar Systems Limited.

Les faits en bref

Le soutien accordé à ces entreprises fait partie de l'investissement de 56,6 millions de dollars du gouvernement du Canada , par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada . Avec un nouveau seuil de financement pouvant atteindre 10 millions de dollars, ce soutien aide les petites et moyennes entreprises canadiennes qui ont de grands projets de recherche-développement à les réaliser.

, par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du . Avec un nouveau seuil de financement pouvant atteindre 10 millions de dollars, ce soutien aide les petites et moyennes entreprises canadiennes qui ont de grands projets de recherche-développement à les réaliser. En 2018-2019, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada a financé plus de 3?500 projets, dont 31 ont reçu un financement de plus d'un million de dollars en vertu de l'augmentation de son seuil de financement.

a financé plus de 3?500 projets, dont 31 ont reçu un financement de plus d'un million de dollars en vertu de l'augmentation de son seuil de financement. Depuis 2015, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada a investi dans plus de 12?000 petites et moyennes entreprises et soutenu plus de 49?000 emplois.

a investi dans plus de 12?000 petites et moyennes entreprises et soutenu plus de 49?000 emplois. Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées.

stimule la croissance économique au en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées. Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada appuie tous les secteurs industriels au Canada .

