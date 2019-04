Michael Beckerman nommé président-directeur général de MKTG Canada





MKTG Canada, marque du réseau Dentsu Aegis, offre des conseils en matière de commandite et des expériences de marque directes dans le monde des sports, du divertissement, des arts et des causes.

TORONTO, le 15 avril 2019 /CNW/ - MKTG Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Michael Beckerman au poste président-directeur général de MKTG Canada, qui prendra effet le 1er mai 2019. Michael apporte plus de 20 ans d'expérience de travail dans l'industrie ainsi que sur trois continents autant du côté des clients que du côté des agences.

« L'expérience de Michael est incomparable au sein de l'industrie; mais plus important encore, Michael comprend notre entreprise ainsi que la passion et l'engagement qui nous animent chez MKTG pour humaniser nos marques et les connecter à des communautés aux vues similaires », explique Brian Cooper, fondateur de MKTG Canada. « Nous sommes ravis d'accueillir Michael dans notre équipe et impatients de voir comment son expérience approfondie de l'industrie et ses solides compétences en leadership contribueront à nos efforts continus pour établir de nouvelles références en matière de créativité et d'innovation et renforcer la position de chef de file de MKTG dans l'ensemble des catégories que nous représentons. »

« Je suis témoin de la croissance de MKTG et j'admire le travail de l'agence depuis de nombreuses années, et je suis enchanté de pouvoir collaborer avec certains des plus grands talents de l'industrie qui partagent ma passion pour le marketing des sports et du style de vie ainsi que mon engagement à produire un travail de premier rang dans l'industrie », déclare Michael Beckerman, président-directeur général, MKTG Canada. « J'ai hâte de combiner l'expérience que j'ai acquise tant du côté des agences que du côté des clients aux capacités internationales de MKTG afin d'offrir la meilleure stratégie à nos clients en créant des points de contact importants entre les marques et les consommateurs tout en optimisant le rendement des investissements. »

Michael a occupé dernièrement les fonctions de directeur général des deux agences de marketing nord-américaines Ariad Communications et Bluespire Marketing. Au poste précédent de chef du marketing chez BMO, il a dirigé le renforcement de l'orientation marketing et de l'approche axée sur le client dans l'ensemble de l'organisation.

Michael a également occupé des postes de cadre supérieur marketing au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Asie chez NIKE et pour d'autres marques internationales de premier rang, dont MVP.com et Canadian Airlines. Dans le cadre de son mandat chez NIKE, Michael a supervisé des stratégies d'engagement des consommateurs sur de nombreux canaux et plateformes, y compris la vente au détail, les événements, la commandite, les produits, la publicité et les opérations en ligne.

Michael relèvera de Brian Cooper, qui continuera de participer à la supervision MKTG Canada.

À propos de MKTG Canada

MKTG Canada humanise les marques en les connectant à des communautés passionnées au moyen d'opérations de commandite et de marketing du style de vie. L'agence, dont le siège social est situé à Toronto, offre des services nationaux de consultation, de négociation, d'activation et de gestion d'événements aux marques de niveau 1. Avec plus de 40 experts en commandite, l'agence négocie des contrats de commandite d'une valeur de plus de 350 millions de dollars par année (selon la valeur à vie) et active plus de 140 jours d'événements. L'agence a été désignée par le Conseil canadien sur la commandite Agence de l'année en 2017 et en 2018.

Au sujet de Dentsu Aegis Network Canada

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques sont construites pour ses clients, grâce à des compétences inégalées dans les domaines des médias, du numérique, des données et des services de communication créatifs. Le réseau se concentre principalement sur l'économie numérique et offre des produits et services uniques par l'intermédiaire de ses agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, dentsu X, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, John Brown Media, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne mène ses activités depuis son siège social de Toronto, et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte près de 1 500 spécialistes dévoués à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax. www.dentsuaegisnetwork.ca

