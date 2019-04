Foodarom pourra poursuivre son expansion en développant de nouveaux marchés





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 220?000 $ à l'entreprise de Longueuil

Longueuil, qc, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Foodarom est une entreprise hautement innovante qui se consacre à la création d'arômes alimentaires sur mesure. Pour mieux poursuivre ses activités, elle a bénéficié d'une contribution remboursable de 220?000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise agroalimentaire en forte croissance a pu développer de nouveaux marchés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Sherry Romanado. L'aide du gouvernement du Canada a permis plus spécifiquement à Foodarom de financer une partie de ses activités de commercialisation et de mise en marché et de se doter d'une ressource dédiée au développement de la marque en Europe.

Fondée en 2006, Foodarom Groupe inc. développe, manufacture et commercialise toute une gamme d'arômes alimentaires afin de créer la signature gustative des produits du marché. Ses produits sont destinés à tous les segments d'application des marchés industriels et commerciaux alimentaires, nutraceutiques et pharmaceutiques. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 135 employés répartis dans ses différents sites dont 95 à son site de Longueuil.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises pourront compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche d'envergure pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. L'aide financière accordée à Foodarom se veut un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et qui, de surcroît, est prête à évoluer dans de nouveaux marchés. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« En soutenant l'investissement dans l'amélioration de la productivité, la création d'entreprises, le développement de produits et la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je tiens à saluer l'ambition et la qualité des produits avant-gardistes de Foodarom. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Les initiatives financières mises en place par le gouvernement du Canada permettent à des entreprises comme Foodarom de développer de nouveaux marchés et ainsi, de faire rayonner internationalement le savoir-faire des gens d'ici. »

Pierre Miclette, président-directeur général, Groupe Foodarom

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

