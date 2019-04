Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore et le député Wayne Long seront de passage à Saint John, au Nouveau-Brunswick, afin de faire une annonce concernant les arts et la culture





SAINT JOHN, le 15 avril 2019 /CNW/ - M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, et M. Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, seront à Saint John mardi pour annoncer l'octroi de fonds à des organismes du secteur des arts et de la culture. Ils feront cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 16 avril 2019

HEURE :

11 h

LIEU :

BMO Studio Theatre

112, rue Princess

Saint John (Nouveau-Brunswick)

