Mission en Allemagne - Transition énergétique Québec se hisse parmi les acteurs mondiaux en transition énergétique





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec (TEQ), Mme Johanne Gélinas, a conclu jeudi dernier une mission à Berlin, laquelle se déroulait en marge de la mission en Allemagne du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien. Pour l'occasion, elle était accompagnée de M. Mathieu Payeur, directeur des partenariats.

Au terme de cette mission, qui s'est déroulée du 8 au 11 avril, TEQ dresse un bilan positif de sa participation aux diverses activités et de ses rencontres avec de nombreux acteurs de la transition énergétique. En effet, la mission a permis de saisir de nombreuses occasions de réseautage avec des interlocuteurs internationaux réunis à Berlin à l'occasion du 5e Dialogue de Berlin sur la Transition énergétique (BETD). Cette rencontre a rassemblé plus de 2 000 participants de 90 pays afin de discuter d'énergies renouvelables et de transition énergétique.

La mission a également permis de rencontrer les autorités berlinoises et allemandes dans les domaines de l'énergie et de la mobilité afin de comprendre les tendances et les axes d'intervention en matière de transition énergétique.

Elle a aussi permis de promouvoir les orientations et les atouts du Québec et de le faire figurer parmi les leaders mondiaux des secteurs névralgiques de la transition énergétique, notamment en matière d'innovation et d'énergies renouvelables.

Citation :

« Cette mission a été des plus enrichissantes et fructueuses pour positionner non seulement le Québec, mais également Transition énergétique Québec sur la scène internationale. À l'instar du Québec, l'Allemagne est également bien engagée sur la voie de sa transition énergétique. Les échanges d'expériences ont ainsi établi les bases d'un éventuel partenariat, notamment avec l'Agence allemande de l'énergie (DENA). »

Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec

Faits saillants :

Outre les activités prévues au BETD, voici sommairement la liste des activités et des principales rencontres auxquelles les représentants de TEQ ont participé au cours de cette mission :

Rencontres avec la Berlin Agency for Electromobility ( EMO ) et la Berlin Energy Agency (BEA) lors desquelles un potentiel de collaboration a été établi avec les deux organisations.

) et la Berlin Energy Agency (BEA) lors desquelles un potentiel de collaboration a été établi avec les deux organisations. Participation à la conférence Global Cooperation Hydrogen and Fuel Cells et à la première table ronde de la Global Alliance Powerfuels A New Horizon: The Role of Powerfuels in the Global Energy Transition afin de discuter du développement des carburants renouvelables et de leur rôle dans la transition énergétique, un secteur qui éveille l'intérêt d'un grand nombre d'acteurs.

et à la première table ronde de la Global Alliance Powerfuels afin de discuter du développement des carburants renouvelables et de leur rôle dans la transition énergétique, un secteur qui éveille l'intérêt d'un grand nombre d'acteurs. Échanges avec le directeur de l'Office fédéral de l'énergie de la Suisse ainsi qu'avec l'ancien président de la Commission californienne de l'énergie.

Rencontre avec l'Agence allemande de l'énergie (DENA) lors de laquelle plusieurs axes de collaboration ont pu être établis.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur Transition énergétique Québec, consultez le www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

Suivez Transition énergétique Québec sur :

facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/

twitter.com/TransitionTEQ

linkedin.com/company/11320564

SOURCE Transition énergétique Québec

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 14:19 et diffusé par :