Avis aux médias - La Ville de Montréal invite les médias à immortaliser le dernier conseil municipal

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong, et les membres du conseil municipal invitent les médias à immortaliser la dernière séance du conseil municipal à l'hôtel de ville avant le début des travaux de mises aux normes et de restauration de l'édifice. L'hôtel de ville de Montréal fermera ses portes dans le cadre d'un chantier qui permettra de préserver et de mettre en valeur ce bâtiment patrimonial classé Lieu historique national du Canada, riche en histoire et important pour les Montréalaises et les Montréalais.

Date : Le lundi 15 avril 2019



Heure : 16 h 55



Lieu : Salle du conseil

Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Les médias seront autorisés à entrer dans la salle exceptionnellement pour prendre des images des élus et élues.

