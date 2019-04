Bonification proposée pour la compensation des permis de taxi - Une approche raisonnable, selon la FCCQ





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) croit que la proposition d'une redevance de 0,90 $ par course, pour les prochaines années, est une solution équitable qui permet de compenser les propriétaires de permis de taxis sur la base du coût d'acquisition du permis. L'annonce du ministre des Transports, François Bonnardel, rejoint ainsi des recommandations émises la semaine dernière par la FCCQ, en commission parlementaire.

« Nous apprécions que le gouvernement ait fait preuve d'ouverture et sa proposition constitue une approche raisonnable », commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Cela répond à notre préoccupation de faire coexister l'innovation et l'équité pour favoriser la modernisation de l'industrie du taxi. »

Innovation et équité peuvent coexister

L'industrie du taxi a été bouleversée par l'arrivée de nouveaux joueurs technologiques du transport rémunéré par automobile, tels Uber, Eva, Lyft et Netlift. Cette évolution obligeait une révision approfondie du cadre réglementaire de l'industrie. « Adapter la législation pour permettre l'émergence de nouveaux modèles d'affaires issus de l'innovation est nécessaire », poursuit Stéphane Forget. « Selon nous, rembourser les coûts d'acquisition des permis est une approche raisonnable et sera plus facile à appliquer qu'une évaluation de la valeur perdue sur ces investissements hautement spéculatifs. » Ces compensations, qui s'ajoutent à celles versées en 2018 et celles annoncées dans le budget 2019-2020, approcheront l'estimation faite par le ministère des Transports.

Pour la FCCQ, le gouvernement est responsable de l'augmentation de la valeur des permis de taxis, en raison de leur rareté dans le système de gestion de l'offre, mis en place au cours des années 1970. L'industrie a elle aussi sa part de responsabilité, puisque c'est à sa demande que l'émission des permis avait été limitée, pour garantir une juste part de marché aux exploitants.

D'autres préoccupations méritent de l'attention

Le maintien des sommes prévues pour la modernisation de l'industrie du taxi est une bonne nouvelle, car ces ressources financières permettront de poursuivre l'évolution des pratiques et de l'offre, pour les adapter aux besoins des consommateurs. « Il importe maintenant de s'assurer que les travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi no 17 clarifient les dispositions pour le transport adapté. Il faut aussi que l'étude d'impact permette d'assurer la desserte régionale dans les municipalités éloignées des centres urbains, en raison de l'abolition du concept d'agglomération », conclut Stéphane Forget.

Le mémoire de la FCCQ déposé le 10 avril dernier peut être consulté en suivant ce lien.

