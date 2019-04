Le 16 avril sera la Journée nationale de la planification préalable des soins - Le site www.planificationprealable.ca offre des ressources gratuites pour aider les Canadiens à planifier leurs soins





Le fossé des devinettes peut être comblé par une simple discussion.

OTTAWA, le 15 avril 2019 /CNW/ - Lorsqu'il s'agit de planifier vos soins éventuels, vous et vos proches êtes vous bien préparés? Si vous étiez malade et ne pouviez plus vous exprimer, vos proches sauraient-ils quelles sont vos volontés?

Nous présumons trop souvent que les gens qui nous entourent savent ce que nous voulons. Le dramaturge irlandais George Bernard Shaw a déjà écrit « le plus grand problème en communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu ». Vous pourriez être étonnés du fossé qui existe entre les soins éventuels que vous souhaitez réellement et ce que vos proches pensent savoir de vos volontés.

Heureusement, il y a une façon toute simple de combler ce fossé : il suffit de discuter.

Parlez aux gens autour de vous. Discutez avec votre prestataire de soins. Et plus important encore, parlez à votre ou vos mandataires, soit les personnes qui pourront prendre des décisions concernant vos soins de santé si vous devenez incapable de vous exprimer. Vos mandataires doivent connaître vos valeurs, ce qui donne du sens à votre vie, et vos préférences en matière de soins de santé. Si vous n'avez pas encore désigné un mandataire, informez-vous auprès de Parlons-en Ne tardez pas!

Le 16 avril sera la Journée nationale de la planification préalable des soins, une journée pour encourager les discussions sur nos valeurs et volontés en ce qui concerne nos soins de santé éventuels. Le site Web de l'initiative « Parlons-en » (http://www.planificationprealable.ca) propose une foule de ressources, d'outils et d'aides à la discussion. On y trouve également des liens vers de l'information propre à chaque province et territoire, puisque la façon d'exprimer ses volontés et valeurs diffère d'une région à l'autre au pays. D'affirmer Chad Hammond, gestionnaire de programme de l'initiative, « On entend si souvent parler de gens qui étaient convaincus que leurs proches savaient ce qu'ils souhaiteraient, mais qui n'avaient pourtant jamais pris le temps d'en parler ensemble. Or, en discutant, ces personnes ont été stupéfaites d'apprendre ce que les uns et les autres avaient présumé à leur sujet. La première discussion peut être très révélatrice, et les proches sont toujours reconnaissants de cette occasion de clarifier les choses. »

La question est donc : vos proches connaissent-ils vos volontés? Sans leur en parler, comment le sauront-ils? Il y a plusieurs façons d'amorcer la discussion ! Rappelez-vous aussi que discuter de ce sujet peut demander plusieurs tentatives. Ne vous donnez pas comme objectif de couvrir tous les sujets qui vous importent en une seule conversation. Vous pouvez vérifier ce que connaissent vos proches sur vous en jouant à un petit jeu de cartes amusant intitulé « Me connais-tu bien? » qu'a conçu l'initiative « Parlons-en ». Il vous suffit de vous asseoir avec votre entourage ou votre mandataire et de poser une des 10 questions de ce jeu-questionnaire ludique qui permettra de clarifier vos valeurs et volontés en ce qui concerne vos soins éventuels. Rédigez aussi vos propres cartes : le but est d'encourager la discussion et les questions!

La planification préalable des soins, c'est pour tout le monde! Cette courte vidéo présente une discussion entre Walter Gretzky, sa fille Kim et son petit-fils Nathan. Walter parle de son expérience de planification préalable, et explique comment la démarche a permis à sa famille de comprendre ses valeurs et volontés. Sa famille encourage en outre les gens à amorcer eux aussi des discussions semblables avec leurs proches. La vidéo a été produite en collaboration avec la famille Gretzky, l'initiative « Parlons-en », la Société canadienne des médecins de soins palliatifs et JMorris Media.

Ne laissez pas vos proches tomber dans le fossé des devinettes : il vous suffit d'en parler. Faites-en un jeu et vérifiez si votre entourage vous connaît bien. Parlez aussi de vos discussions inspirantes ou des résultats du jeu de cartes en ligne en utilisant les mots-clics #JourPPS2019 et #meconnaistubien!

L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est membre du Groupe de travail national sur la planification préalable des soins, lequel comprend des représentants de nombreuses associations et professions de partout au Canada.

