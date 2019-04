Vizlib fait l'acquisition de Climber Extensions





Vizlib, la bibliothèque de visualisation des données pour Qlik Sense, annonce ce jour l'acquisition de Climber Extensions. En fournissant un éventail d'extensions complémentaires pour Qlik Sense, la société dérivée de Climber AB aidera Vizlib à concrétiser son objectif de faire parler les données.

Avant tout connu pour les extensions Custom Report et Finance Report pour Qlik Sense, Climber Extensions est un des chefs de file de l'écosystème Qlik et fait partie du programme Trusted Extensions Developer (TED) de Qlik. Avec un solide portefeuille de produit et une clientèle mondiale, l'acquisition de Climber Extensions renforce la position de Vizlib sur le marché analytique en libre-service. Cette acquisition accélérera également le développement du produit Vizlib Collaborationtm en fournissant aux clients des fonctionnalités de commentaires, de réponse et de messagerie dans l'application. Vizlib prévoit que l'acquisition stimulera l'adoption de l'analytique des données dans toute l'entreprise.

"La décision d'acquérir Climber Extensions illustre la volonté de Vizlib à proposer des solutions optimales pour nos clients", explique Martin Mahler, PDG de Vizlib. "Nous consolidons notre relation pérenne avec Climber Extensions, une équipe qui a réussi à mettre au point des produits intuitifs et de haute qualité en un court laps de temps. Nous serons dorénavant en mesure de compter sur une équipe de 28 personnes afin d'explorer de nouvelles manières d'optimiser l'expérience d'analyse des données de nos clients. Notre société connaît une période prometteuse s'ouvrant sur un nouveau chemin de croissance."

Jusqu'au relancement planifié du site de Vizlib, Climber Extensions sera proposé sous forme de deux offres d'extensions ? Climber Self-Servicetm et Climber Financetm ? en complément de la solution Vizlib Librarytm de Vizlib. Grâce à une expérience d'achat centralisée, les clients pourront souscrire à un des produits via un abonnement unifié, tout en bénéficiant d'une expérience d'assistance conjointe et d'un interlocuteur unique.

"Faire partie de Vizlib changera la donne pour Climber Extensions. Ils sont pour nous un partenaire idéal avec leur plateforme numérique et un réseau de partenaires mondiaux", déclare Michael Nordström, responsable technologique chez Climber Extensions. "Les effets de ce rapprochement avec les développeurs aguerris de Vizlib peuvent déjà se faire sentir. Nous nous mettons mutuellement au défi, donc cette fusion conduira à un développement encore plus rapide des extensions actuelles et futures. Nous ajoutons aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités aux extensions Finance Report et Custom Report, et nous serons ravis de communiquer les résultats lors de Qonnections 2019, la conférence internationale de Qlik qui se déroulera en mai."

Les clauses financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE VIZLIB: créé en 2016, Vizlib s'attelle à fournir une expérience optimale en matière de bibliothèque de visualisation et d'analytique des données pour les utilisateurs professionnels. Avec des bureaux à Londres, Poznan et Stockholm, Vizlib dirige actuellement l'écosystème Qlik en tant que partenaire technologique Qlik. Nos extensions riches en fonctionnalités, intuitives et faciles à utiliser destinées aux outils de veille commerciale permettent aux organisations axées sur les données de dépasser leurs capacités analytiques actuelles et de découvrir avec une rapidité sans précédent de nouvelles informations pertinentes. Nous faisons parler les données.

