Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans la rénovation du Hope Centre de Winnipeg

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, accompagné de Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, procédera à une annonce qui...

La présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec (TEQ), Mme Johanne Gélinas, a conclu jeudi dernier une mission à Berlin, laquelle se déroulait en marge de la mission en Allemagne du ministre de l'Énergie et des Ressources...

La ministre fédérale de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Toronto afin de prendre part à un groupe de discussion, organisé par le Conseil de commerce canado-arabe, au sujet de l'exportation...