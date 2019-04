Commission des services financiers et des services aux consommateurs





SAINT JOHN, New Brunswick , 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les jeunes du Nouveau-Brunswick auront la chance d'entamer leur éducation financière en participant, mercredi, à la journée Parlons argent avec nos enfants. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) invite les parents et les tuteurs, les enseignants et les chefs de file communautaires à parler d'argent avec les jeunes lors du troisième mercredi d'avril.



« La littéracie financière signifie plus que de pouvoir additionner des dollars et des sous », a déclaré la coordonnatrice principale de l'éducation et du site Web de la FCNB, Erin King. « Elle vise également l'acquisition de compétences et de bonnes habitudes en matière d'argent, notamment au niveau de l'épargne, du budget, de l'emprunt, des placements et de la planification. Il s'agit d'avoir les connaissances, les compétences et la confiance qu'il faut pour prendre des décisions financières éclairées. »

Cette journée annuelle s'inscrit dans un programme national visant à sensibiliser les jeunes à la santé financière afin de les aider à adopter des habitudes financières responsables qu'ils conserveront toute leur vie.

« Devant la complexification des produits et services financiers, les jeunes d'aujourd'hui doivent prendre des décisions financières de plus en plus exigeantes, a affirmé Mme King. Les parents et tuteurs peuvent aider les jeunes à acquérir des compétences en littéracie financière et la confiance dont ils ont besoin pour comprendre ces produits et services complexes, choisir ceux qui conviennent le mieux à leur situation et se protéger contre les fraudes et arnaques. »

L'évaluation du niveau de littéracie financière d'élèves âgés de 15 ans, menée en 2015 par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, illustre l'importance de discuter d'argent. Dans certains cas, les élèves qui avaient parlé d'argent avec leurs parents avaient obtenu des notes plus élevées en littéracie financière que ceux qui ne l'avaient pas fait.

« Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour sensibiliser vos enfants aux questions d'argent, a dit Mme King. Ça peut être aussi simple que de discuter des listes d'épicerie ou des options de leur premier cellulaire. Notre relation avec l'argent à l'âge adulte dépend de la façon dont nous voyons nos parents et nos proches interagir avec l'argent pendant notre enfance. Aborder ces sujets maintenant peut aider à créer de futurs consommateurs avertis. »

La FCNB offre des ressources gratuites sur son site Web afin d'aider les parents, les gardiens, les enseignants et les dirigeants communautaires à entamer ces conversations :

Les enseignants peuvent également réserver leur place en vue d'une présentation gratuite en classe en communiquant avec la Division de l'éducation de la FCNB. Le contenu de la présentation est adapté au niveau scolaire et à chacune des classes, et du temps est prévu pour la discussion et les questions.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

Sara Wilson, spécialiste des communications et des relations avec les médias, 506 643?7045 ou 1 866 933-2222. sara.wilson@fcnb.ca



La FCNB a le mandat de protéger les consommateurs et d'accroître la confiance du public dans les marchés des services financiers et des services aux consommateurs en assurant la prestation de services éducatifs et réglementaires. Elle est chargée de l'application et de l'exécution des dispositions législatives provinciales régissant les courtiers en hypothèques, les sociétés de prêt sur salaire, l'immobilier, les valeurs mobilières, les assurances, les pensions, les credit unions, les compagnies de prêt et de fiducie, les coopératives ainsi que d'une gamme de mesures législatives touchant la consommation. Elle est une société de la Couronne indépendante financée par les droits et les cotisations réglementaires que versent les intervenants des industries réglementées. Des ressources et des outils informatifs sont disponibles en ligne.





Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :