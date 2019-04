Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 4,6 M$ pour 19 projets de l'Estrie

Fonds d'appui au rayonnement des r間ions (FARR) 19爌rojets retenus pour la r間ion de l'Estrie 2018-2019

Aide financi鑢e totale accord閑 Partenaires et description du projet Ann閑s financi鑢es

de la r閍lisation du projet

174 800 $ Fili鑢es estriennes de d関eloppement Par: La Table des MRC de l'Estrie R閜ertorier les fili鑢es manufacturi鑢es de l'Estrie afin de reconna顃re les cr閚eaux distinctifs de la r間ion pour optimiser les retomb閑s en mati鑢e de d関eloppement 閏onomique. Ces effets positifs toucheront diff閞entes sph鑢es d'activit閟 comme le p鬺e r間ional d'innovation, la strat間ie main-d'oeuvre et la prospection. 2018-2020

1 000 000 $ Projet de d関eloppement du Parc du Mont-Orford Par: Corporation Ski & Golf Mont-Orford D関elopper le volet 関閚ementiel du Parc du Mont-Orford et le versant Alfred-Desrochers en cr閍nt des pistes de ski de niveau d閎utant. Ce projet permettra 間alement d'agrandir et de r閍m閚ager l'espace ludique de la zone d'apprentissage du mont. 2018-2021

360 000 $ Positionnement touristique de la Route des Sommets Par: Soci閠 de d関eloppement 閏onomique du Granit (SDEG) D関elopper un positionnement fort de la Route des Sommets en ajoutant une signalisation distinctive le long de la Route, des 閘閙ents visuels marquants aux deux portes d'entr閑 et du mobilier urbain identitaire. L'ajout de belv閐鑢es et d'endroits pour prendre des photos ainsi que l'avancement du projet de syst鑝e solaire l'閏helle contribueront aussi am閘iorer le pouvoir attractif de cette route. 2018-2022

75 748 $ Animation du Chemin des Cantons Par: Corporation de gestion du 珷Chemin des Cantons牷



D関elopper une pi鑓e de th殁tre interactive avec personnages et 閚igmes le long du Chemin du Cantons, ce qui permettra d'augmenter l'attractivit de ce dernier. 2018-2021

100 000 $ Acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire Par: MRC du Val-Saint-Fran鏾is R閍liser une 閠ude pr閘iminaire d'関aluation des acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire afin de dresser un portrait de la situation. 2018-2020

100 000 $ Acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire Par: MRC de Memphr閙agog R閍liser une 閠ude pr閘iminaire d'関aluation des acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire afin de dresser un portrait de la situation. 2018-2020

100 000 $ Acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire Par: MRC des Sources R閍liser une 閠ude pr閘iminaire d'関aluation des acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire afin de dresser un portrait de la situation. 2018-2020

100 000 $ Acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire Par: Communication Haut-Saint-Fran鏾is R閍liser une 閠ude pr閘iminaire d'関aluation des acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire afin de dresser un portrait de la situation. 2018-2020

100 000 $ Acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire Par: MRC du Granit R閍liser une 閠ude pr閘iminaire d'関aluation des acc鑣 aux infrastructures num閞iques et de t閘閜honie cellulaire afin de dresser un portrait de la situation. 2018-2020

200 000 $ Catalyseur technonum閞ique estrien Par: SPOROBOLE D関elopper et implanter un Hub num閞ique culturel et citoyen en Estrie. Ce projet offrira un accompagnement aux acteurs culturels ou aux citoyens de la r間ion en mati鑢e de technologies num閞iques. Le soutien offert concernera notamment la gestion, le d関eloppement et l'accessibilit des expertises num閞iques estriennes. 2018-2021

228 550 $ Entente sectorielle de d関eloppement pour la concertation r間ionale dans la r間ion de l'Estrie Par: Table des MRC de l'Estrie, MRC du Val-Saint-Fran鏾is, MRC du Haut-Saint-Fran鏾is, MRC de Memphr閙agog, MRC des Sources, Ville de Sherbrooke, MRC de Coaticook, MRC du Granit et le minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation Mettre sur pied une d閙arche et des activit閟 de concertation pour r閜ondre aux priorit閟 r間ionales de d関eloppement. Cette entente contribuera notamment maintenir la mobilisation des acteurs du milieu, d関elopper une synergie entre ces derniers et stimuler l'閘aboration de projets mobilisateurs. 2018-2021

500 000 $ Piste cyclable de la Saint-Fran鏾is Par: MRC du Haut-Saint-Fran鏾is R閍liser la premi鑢e phase d'une piste multifonctionnelle entre Sherbrooke et Saint-Joseph-de-Coleraine. Ce projet permettra de relier les MRC des Appalaches et du Haut-Saint-Fran鏾is ainsi que la Ville de Sherbrooke au r閟eau de la Route verte. 2018-2020

400 500 $ P鬺e innovant Estrie Par: 蒫onomie Estrie Mettre en place des lieux de convergence r間ionaux favorisant l'entrepreneuriat, la cr閍tivit et l'innovation. 2018-2022

450 000 $ Mise en place d'un lieu de production et de postproduction cin閙atographique, t閘関isuelle et multim閐ia Par: Bureau Estrien de l'Audiovisuel et du Multim閐ia (BEAM) Promouvoir aupr鑣 des producteurs, des r間isseurs ext閞ieurs, des directeurs artistiques et de tout autre intervenant li ce domaine les avantages de r閍liser leur production en Estrie. 2018-2021

100 000 $ Mise niveau de sentiers en Estrie Par: For阾 Hereford inc. Mettre niveau le sentier p閐estre Neil-Tillotson pour exploiter son plein potentiel. Ce projet permettra 間alement d'en d関elopper deux nouveaux dans la for阾 Hereford. 2018-2022

170 952 $ Mise niveau de sentiers en Estrie Par: Sentiers frontaliers inc. Am閘iorer l'accessibilit au site de la montagne de Marbre pour faire de la courte randonn閑, notamment en famille. 2018-2022

151 000 $ Mise niveau de sentiers en Estrie Par: Les Sentiers de l'Estrie Mettre niveau les sentiers de randonn閑 p閐estre pour am閚ager les zones fort potentiel, soit les monts Stoke et le marais Kingsbury. 2018-2022

113 000 $ Mise niveau de sentiers en Estrie Par: Corridor appalachien Mettre en valeur le mont Singer par la r閒ection majeure de certains tron鏾ns de sentiers, par la bonification des aires de repos, par l'am閘ioration du poste d'accueil et par la cr閍tion d'un nouveau stationnement. 2018-2022

165 000 $ Mise niveau de sentiers en Estrie Par: Corporation 珷D関eloppement du Mont-Ham牷 R閜arer et relocaliser certains tron鏾ns de l'ensemble des sentiers du Mont-Ham. Ajouter 間alement une station d'urgence, diverses installations au sommet, des balisages ainsi que des panneaux de signalisation. 2018-2022

Total accord闋: 4589550$

2018-2022

Source: minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation

avril2019

Priorit閟 r間ionales en lien avec les projets