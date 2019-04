MISE À JOUR - Avis aux médias - Le député Rémi Massé fera une annonce concernant le 150e anniversaire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici





Veuillez prendre note que l'heure de l'événement a changé.

M. Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon?La Mitis?Matane?Matapédia, fera une annonce concernant la commémoration du 150e anniversaire de Sainte-Angèle-de-Mérici

SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI, QC, le 15 avril 2019 /CNW/ - M. Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon?La Mitis?Matane?Matapédia, fera une annonce mardi concernant les Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici. M. Massé fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 16 avril 2019

HEURE :

9 h

LIEU :

Salle paroissiale

510, avenue de la Vallée

Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 12:13 et diffusé par :