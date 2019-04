Début des mises en candidature pour le Programme national de stages rémunérés 2019 de Magazines Canada





Magazines Canada est heureuse d'annoncer le début des mises en candidatures pour participer au Programme national de stages rémunérés 2019 de Magazines Canada.

Rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les périodiques, du ministère du Patrimoine canadien, volet Initiatives collectives, ce nouveau programme est destiné à aider les membres de Magazines Canada de partout au pays à établir des liens avec de nouveaux talents compétents, en offrant à des stagiaires l'expérience de travail rémunéré, la formation, le mentorat et les occasions de réseautage dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière dans le secteur du magazine.

Le Programme national de stages rémunérés offre aux éditeurs participants du financement pour rembourser 50 % du salaire et des dépenses liés aux avantages sociaux relatifs à un poste de stagiaire à temps plein pendant une durée pouvant atteindre six mois.

« En offrant du soutien à des stagiaires ambitieux et de talent grâce à un travail rémunéré auprès d'un magazine canadien, au moment où ils font leur entrée dans l'industrie, le Programme national de stages rémunérés appuie la pérennité des magazines canadiens à une heure de mutations rapides et en profondeur », affirme Melanie Rutledge, directrice générale de Magazines Canada. « Il offre à des personnes douées de compétences pertinentes et animées par la volonté de travailler dans le secteur du magazine une porte d'accès à cette industrie. Il soutient les magazines canadiens en attirant, en recrutant, en embauchant et en formant de jeunes Canadiens qu'intéresse une carrière en journalisme, en création de contenu et dans le média du magazine. Il a en outre un impact direct sur la santé de l'économie canadienne en offrant des occasions de travail dans l'économie du savoir auquel appartient ce secteur dynamique. »

Précisions sur le programme de 2019

Dix stages subventionnés sont offerts dans le cadre du programme de 2019. Chaque stage se définit comme un poste contractuel d'une durée maximale de six mois (40 heures par semaine) commençant entre avril et juin 2019 et se terminant entre octobre et décembre 2019.

Il y a une limite d'un stagiaire par magazine. Deux magazines à faible tirage (diffusion imprimée annuelle pouvant atteindre 5 000 copies) peuvent soumettre une demande conjointe pour un poste de stage partagé, sous réserve que chaque magazine compte au moins un employé rémunéré à temps plein pour superviser le stagiaire.

Les éditeurs participants seront choisis sur la base « premier arrivé, premier servi ». Les demandes seront évaluées selon la capacité de l'éditeur de respecter les objectifs du programme.

Il suffit de remplir le formulaire de demande et de le remettre à Magazines Canada à n'importe quel moment au cours de la période de réception des candidatures, qui commence le 15 avril 2019 et se terminera lorsque les 10 stages cofinancés auront été attribués.

Tous les membres en règle de Magazines Canada sont admissibles à présenter une demande d'accueil de stagiaire rémunéré dans le cadre de ce programme.

Comment présenter sa candidature

Renseignez-vous à propos des lignes directrices, des critères d'admissibilité et du processus d'inscription au programme de 2019.

Inscrivez-vous ici pour participer au programme de 2019.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

À propos de Magazines Canada

Magazines Canada est l'association professionnelle nationale qui représente les magazines d'intérêt général, culturels, professionnels et d'affaires de propriété et de contenu canadiens. Les magazines membres sont des publications de langues française et anglaise qui couvrent une grande diversité de sujets, y compris les affaires, les intérêts professionnels, l'actualité, la politique, les sports, les arts et la culture, les loisirs, l'art de vivre, les intérêts féminins et la jeunesse, et ils sont offerts sur une multitude de plates-formes. L'association centre son action sur les affaires gouvernementales, le perfectionnement professionnel, la recherche, les campagnes de marketing nationales et la prestation de services qui répondent aux besoins de l'industrie du magazine. Visitez magazinescanada.ca.

