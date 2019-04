Avis aux médias - La ministre Duncan soulignera les mesures de soutien du gouvernement du Canada destinées aux chercheurs en début de carrière





TORONTO, le 15 avril 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, se rendra à l'Université York pour y rencontrer des chercheurs et souligner les mesures du budget de 2019 offert aux étudiants de 2e et 3e cycles.

Date : Le mardi 16 avril 2019



Heure : 9 h 45



Lieu : Université York, campus Keele

École de génie Lassonde (hall d'entrée)

4700, rue Keele

North York (Ont.)

M3J 1P3

