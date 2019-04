Uniboard® investit 18 millions de dollars dans l'augmentation de sa capacité de production de MDF à Mont-Laurier





LAVAL, QC, le 15 avril 2019 /CNW/ - Après avoir complété avec succès l'implantation d'une nouvelle technologie de préchauffage du matelas de fibre de bois de 7 millions de dollars en 2016, Uniboard annonce un nouvel investissement de 18 millions de dollars dans le développement et la modernisation de son usine de Mont-Laurier.

Poursuivant sous le thème de l'innovation, la nouvelle configuration du séchoir reposera sur une technologie très avancée et sera partie intégrante du système innovant de récupération des gaz d'Uniboard. Le projet de développement se démarque grâce à une expertise technologique d'air propre et à la réduction de gaz à effet de serre rejetés dans l'astmosphère. Ce nouveau procédé réduira de façon importante les émissions de CO 2 de l'entreprise, en plus d'augmenter la capacité de production de l'usine.

« L'innovation dans nos processus technologiques est l'un des éléments clés de notre excellence opérationnelle. Le projet s'ajoute aux annonces précédentes d'expansion et de modernisation à Val-d'Or et à Sayabec, démontrant que nous poursuivons notre engagement à croître », souligne James N. Hogg, président et chef de la direction d'Uniboard.

« L'ajout d'un séchoir de nouvelle génération permettra non seulement d'augmenter la productivité de l'usine, mais aussi de continuer à positionner notre usine comme chef de file nord-américain des produits MDF », ajoute Sébastien Côté, directeur de l'usine.

L'usine de Mont-Laurier d'Uniboard est grandement reconnue pour son portfolio de produits MDF tels que les panneaux Excel+­®, Excel et NU Green® ainsi que leurs propriétés exceptionnelles. Le MDF de Mont-Laurier est également partie prenante dans le succès que remporte Uniboard avec sa ligne complète de panneaux décoratifs en bois composite (TFL), disponible partout en Amérique du Nord.

À propos de Uniboard®

Uniboard Canada Inc. est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits de bois d'ingénierie, avec une capacité de production de plus de 660 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres à moyenne et à haute densité, desquels plus de 50% sont transformés en produits à valeur ajoutée, des panneaux de mélamine thermofusionnés. Les usines de Uniboard à Val-d'Or, Sayabec, Mont-Laurier et Laval emploient plus de 800 personnes. Ses produits sont vendus à des détaillants, distributeurs et fabricants de produits finis, qui desservent les compagnies d'armoires de cuisine, d'ameublements, de bureau, de rénovation domiciliaire et l'industrie de la construction. Uniboard redéfinit le bois depuis 35 ans en innovant dans le domaine des panneaux décoratifs en bois composite (TFL). Elle possède l'un des portfolios de produits de bois d'ingénierie les plus complets en Amérique du Nord, allant de finis profonds et synchronisés jusqu'au MDF ultra-léger. Pour en savoir plus: www.uniboard.com.

