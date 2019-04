Canadian Tire élargit le programme Récompenses Triangle(MC) en l'offrant chez Sports Experts





Obtenez et échangez de l'Argent Canadian TireMD dans plus d'endroits grâce à l'un des meilleurs programmes de fidélisation gratuits au pays.

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW/ - La Société Canadian Tire élargit son programme Récompenses Triangle en l'offrant dans 111 nouveaux points de vente principalement dans la province du Québec. Désormais, les clients ont la possibilité d'obtenir et d'échanger de l'Argent électronique Canadian Tire sur les achats effectués dans les magasins Atmosphere au Québec, Hockey Experts, L'Entrepôt du Hockey, Sports Rousseau et Sports Experts participants.

Récompenses Triangle est l'un des meilleurs programmes de fidélisation sans frais au Canada qui permet aux membres d'obtenir et d'échanger de l'Argent Canadian Tire chez Canadian Tire, Sport Chek, Atmosphere et dans les magasins Marks et L'Équipeur participants, ainsi que dans les postes Essence+ et les stations-service Husky participantes, en plus des nouvelles enseignes annoncées aujourd'hui.

« Avec Récompenses Triangle, nous voulons simplifier la vie des Canadiens et les aider à obtenir des récompenses plus rapidement dans un plus grand nombre de leurs magasins préférés », a déclaré Shawn Stewart, vice-président, Fidélisation et Perspectives clients, Société Canadian Tire limitée. « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'ajouter plus de 111 nouveaux points de vente, principalement au Québec, comme Sports Experts et d'autres magasins de sport de la famille Canadian Tire.

Nous sommes ravis de lancer ce programme pour récompenser nos clients et leur apporter une valeur ajoutée », a déclaré Jean Thériault, vice-président directeur général, Sports Experts. « Nous sommes déjà une destination de choix pour les vêtements, les chaussures et l'équipement de sport, de hockey et de plein air. Maintenant, nos clients auront encore plus de raisons de magasiner chez nous! »

Les cartes de crédit Triangle sont le moyen le plus rapide de gagner de l'Argent CT sur vos achats de tous les jours. Elles ne comportent aucuns frais annuels et vous permettent d'obtenir 4 % en Argent CT de la valeur de vos achats dans les enseignes participantes. Les détenteurs d'une carte de crédit Triangle peuvent également transformer de gros achats en petites mensualités. Par exemple, ils peuvent payer les achats de 200 $ ou plus en 12 versements mensuels égaux. « Ce programme de financement permet aux clients d'acheter plus facilement de l'équipement de hockey pour leurs enfants ou de bouger et profiter du plein air en achetant des skis, un kayak ou un vélo », ajoute Jean Thériault.

Les membres de Récompenses Triangle reçoivent des offres et du contenu personnalisés et peuvent suivre leurs transactions et leur solde en Argent CT.

Récompenses Triangle est l'évolution du programme de fidélisation emblématique de Canadian Tire, l'Argent Canadian Tire, qui est depuis longtemps considéré comme la deuxième monnaie du Canada, avec plus d'un milliard de dollars émis depuis son lancement en 1958.

Pour plus de renseignements, visitez triangle.com

