Planon reconnu comme "leader" sur le marche des IWMS par un cabinet d'etudes independant





Planon annonce être identifié comme un fournisseur incontournable sur le marché des IWMS

PARIS, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- Planon a de nouveau été reconnu comme un acteur incontournable sur le marché mondial des solutions logicielles IWMS en étant désigné comme "Leader" dans le Green Quadrant® 2019 des Solutions de Gestion Intégrée de l'Environnement de travail (IWMS) de Verdantix. Planon est un fournisseur de solutions innovantes qui accompagne les Directions Immobilières, les Directions de l'Environnement de travail et les prestataires de services FM dans l'optimisation de leur activité et l'amélioration de la performance de l'environnement de travail.

Cette année, le rapport met en avant plusieurs points forts de la plateforme Planon, en reconnaissant en particulier sa valeur pour la gestion de l'intégralité des processus immobiliers, sa forte présence dans le domaine de l'enseignement supérieur et ses fonctionnalités dédiées aux prestataires de services FM.

Une nouvelle dimension prise en compte par Verdantix en 2019 est la capacité à accompagner les prestataires de services FM. Selon le rapport, l'importance de sa base clients a permis à Planon de développer un nombre considérable de fonctionnalités qui répondent aux besoins des prestataires de services comme la gestion de la relation clients et l'affectation des ressources en multi-contrats. "Fortes de leurs antécédents de croissance et capacité d'expertise, les entreprises de facility management à la recherche d'une plateforme intégrée pour améliorer les interactions clients et la productivité des équipes d'exploitation devraient considérer la solution Planon Universe for Service Providers", conclut Verdantix.

"Le logiciel Planon a joué un rôle clé dans la digitalisation de nos processus de facility management." explique Christophe Carlier, Directeur du département Business Solution chez Bouygues. Ce prestataire de services global a fait confiance à la plateforme Planon pour ses capacités d'innovation.

Une des raisons du succès de Planon est d'être constamment centré sur les évolutions du marché, la collaboration avec ses clients et les partenariats technologiques.

À propos Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :