Le député Neil Ellis annonce des investissements dans les arts et la culture du comté de Prince Edward





Le gouvernement du Canada appuie une saison de théâtre et un festival de musique à Picton et à Wellington

WELLINGTON, ON, le 15 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire vivre aux Canadiens des expériences artistiques professionnelles diversifiées au sein de leurs communautés, ainsi qu'à resserrer les liens entre les artistes et les membres du public.

M. Neil Ellis, député de Baie de Quinte, était à Wellington aujourd'hui pour annoncer l'octroi de 10 000 dollars au Festival Players of Prince Edward County, et de 10 000 dollars au Festival de musique de chambre du comté de Prince Edward. M. Ellis a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ces sommes, que le gouvernement du Canada accorde dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, appuieront les saisons de spectacles des deux organismes. Ainsi, les habitants et visiteurs de la région pourront vivre une expérience théâtrale et musicale exceptionnelle dans le comté de Prince Edward.

Citations

« Les festivals artistiques contribuent au développement culturel et économique d'innombrables communautés canadiennes. Notre gouvernement est fier de contribuer au succès de ces deux organismes artistiques, qui mettent en valeur la richesse culturelle du comté de Prince Edward tout en favorisant le dynamisme de son économie touristique. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis fier de l'appui continu de notre gouvernement à ces deux organismes artistiques et culturels de premier plan dans notre région. Le solide secteur des arts et de la culture du comté de Prince Edward continue de croître d'année en année, et ces deux groupes sont des acteurs clés dans ce développement intéressant. »

-- M. Neil Ellis, député de Baie de Quinte

« Festival Players est très reconnaissant de l'investissement continu accordé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette aide essentielle nous permet d'attirer des artistes de renommée nationale dans le comté de Prince Edward. Grâce à ces fonds, Festival Players présentera une excitante saison artistique et culturelle. »

-- M. Graham Abbey, directeur artistique, Festival Players of Prince Edward County

« Le festival de musique de chambre du comté de Prince Edward remercie Patrimoine canadien pour son généreux appui encore une fois cette année. Ce financement nous permettra de continuer à offrir d'excellents concerts, y compris deux concerts gratuits pour les étudiants, un concert gratuit au parc Macaulay et six concerts de musique de chambre sur deux fins de semaine en septembre. Ces fonds appuient notre vision de devenir une importante destination pour la musique de chambre de qualité au Canada. »

-- Mme Maureen Dunn, présidente, Festival de musique de chambre du comté Prince Edward

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le FCPA appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Chaque année, le Fonds du Canada pour la présentation des arts appuie environ 650 festivals artistiques professionnels, séries de spectacles et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au Canada.

Le Festival Players of Prince Edward County est une compagnie de théâtre professionnel établie en 2006. Il présente des performances théâtrales captivantes produites au Canada.

Le Festival de musique de chambre du comté Prince Edward a été fondé en 2004. Il présente des concerts de musique classique et contemporaine et privilégie les artistes et les compositeurs canadiens.

