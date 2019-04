Une expo-réalité contre le texto au volant





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le Texto de trop, en partenariat avec la Ville de Montréal, lance son exposition pour sensibiliser le public à cesser l'utilisation du cellulaire au volant. Du 15 au 18 avril, l'initiative met en scène, à la Place Jacques Cartier, des voitures impliquées dans des accidents causés par de réels textos.

À titre de partenaire, la Ville de Montréal salue cette initiative qui contribuera à atteindre l'objectif de réduire à zéro le nombre de décès et de blessés graves sur nos routes et de sécuriser la vie de tous. Elle souhaite que l'impact de cette exposition-choc frappe l'esprit de ses citoyennes et citoyens.

« Bien que nous connaissions tous l'importance de ne pas utiliser son téléphone au volant, la plupart des gens semblent être désensibilisés face au propos. Nous espérons que cette exposition incitera les Montréalaises et Montréalais à agir, et à conscientiser leur entourage », souligne Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, des transports et de l'Office de consultation publique de Montréal.

Selon une étude de la SAAQ, près d'un conducteur sur cinq admet écrire ou lire des textos en conduisant. Souvent banalisée, la distraction au volant est une infraction qui provoque plus de collisions mortelles que la conduite en état d'ébriété, selon un bilan de la Sûreté du Québec.

L'expo-réalité « Texto de trop » s'inspire de l'histoire de trois victimes dont l'accident est survenu au Québec. Grâce aux photos fournies par les victimes et leurs familles, chaque voiture est une réplique quasi parfaite de celles qui ont été impliquées dans l'accident des trois victimes. Sur place, les participants pourront découvrir les témoignages des victimes en textant le numéro associé à chaque voiture-réplique.

La population est incitée à activer le mode conduite de leur appareil, en visitant www.textodetrop.com. L'exposition sera ouverte au public du 15 au 18 avril à la Place Jacques Cartier.

Pour voir la vidéo de l'initiative : https://youtu.be/lVfiIEAcbqA

À propos de Texto de trop

L'exposition « Texto de trop » est une initiative développée par l'agence créative Sid Lee, en collaboration avec la Ville de Montréal, dans le cadre du plan d'action Vision Zéro, et la maison de production SudOuest. La mission de cette exposition est de sensibiliser les citoyens du Québec, du Canada et du monde, face aux dangers de texter au volant et de les inciter à utiliser la fonction « Ne pas déranger en voiture », pour diminuer les accidents causés par cette infraction.

