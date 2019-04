Semaine internationale de l'aérospatiale - Québec souligne l'amorce de trois projets contribuant à la croissance de l'industrie aérospatiale





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - En marge de la Semaine internationale de l'aérospatiale, qui se déroule jusqu'au 18 avril prochain à Montréal, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a souligné l'amorce de trois projets d'investissement qui contribueront à la croissance de l'industrie québécoise de l'aérospatiale. Ces initiatives seront menées par l'entreprise AP&C Revêtements & poudres avancées, l'Institut de recherche technologique (IRT) Saint Exupéry et l'entreprise TMC Global.

AP&C Revêtements & poudres avancées, une société de GE Additive

Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme ESSOR, une contribution financière de 9,5 millions de dollars à AP&C Revêtements & poudres avancées, une société de GE Additive, pour soutenir l'implantation d'un centre de recherche sur la fabrication additive. Le nouveau centre permettra à la société d'accroître sa productivité et d'améliorer ses techniques de fabrication de poudre métallique destinée à l'impression 3D, un procédé hautement prisé par les industries aérospatiale et biomédicale.

Le projet comprend l'agrandissement des installations de Saint?Eustache ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés et de technologies liées à l'industrie 4.0. Il contribuera à la création de 75 emplois de qualité dans la région des Laurentides.

Institut de recherche technologique Saint Exupéry

L'IRT Saint Exupéry, situé à Toulouse, en France, prévoit l'ouverture d'une antenne québécoise au Complexe O Mile?Ex, à Montréal. Cette dernière vise, entre autres, à consolider les liens franco?québécois en recherche et en innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux industries du transport et de l'aérospatiale.

TMC Global

TMC Global a mis en place un important projet d'expansion de ses activités en Amérique du Nord, qui comprend l'implantation d'un siège social à Montréal et d'un bureau à New York. Ceux-ci permettront à l'entreprise néerlandaise, spécialisée en ingénierie, en technologie et en science, d'accroître sa présence sur le marché nord?américain et de renforcer son offre de services destinée notamment à l'industrie aérospatiale.

L'ouverture du siège social montréalais devrait créer plus de 100 emplois au cours des trois prochaines années.

Citation :

« C'est avec beaucoup de fierté que nous saluons la mise en place d'un centre de recherche d'AP&C Revêtements & poudres avancées dans les Laurentides, ainsi que l'implantation d'une antenne de l'IRT Saint Exupéry et du siège social de TMC Global dans la métropole. De telles initiatives favoriseront assurément le dynamisme de l'industrie québécoise de l'aérospatiale, en plus de démontrer, une fois de plus, que le Québec est un lieu propice à la réalisation d'investissements majeurs. En effet, ces organisations ont fait le choix gagnant de miser sur l'environnement d'affaires favorable du Québec et notamment sur son expertise reconnue en intelligence artificielle pour assurer leur croissance. J'encourage d'ailleurs d'autres entreprises internationales à suivre leur exemple et à investir dans une société attrayante où talent, innovation et entrepreneuriat, bien implantés, se combinent avec un gouvernement à vocation économique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Fait saillant :

Le programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 11:20 et diffusé par :