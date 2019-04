Les récipiendaires du programme Exportation créative Canada annoncés

Montréal a Milano fera la promotion du design canadien à l'échelle internationale avec l'installation de deux salles d'exposition exclusivement canadiennes sur la Via Tortona à Milan, pendant un an. Le projet est réalisé en partenariat avec Archiproducts, le moteur de recherche d'architecture et de design le plus puissant au monde.

L'organisme Schéma a pour mission d'accompagner des initiatives et de propulser le design canadien à l'international. Il se charge d'exporter l'entrepreneuriat et la créativité locale en créant de nouvelles occasions de rencontres et d'affaires.

Propriétaire de la maison d'édition La Montagne Secrète, qui édite des histoires et des chansons avec le désir sans cesse renouvelé de faire découvrir aux enfants le pouvoir merveilleux de la littérature et de la musique, grâce à des univers empreints de poésie et d'humour.

Exporter et promouvoir la PlayBox et d'autres jeux interactifs PLAYMIND pour les grands événements. La PlayBox est un jeu interactif logé dans un conteneur d'expédition standard qui est facile à personnaliser et à déplacer.

PLAYMIND se concentre sur les expériences mobiles, VR/AR (réalité virtuelle et réalité amplifiée), les consoles et les jeux géolocalisés, les interactions numériques et les environnements immersifs pour les marques de classe mondiale, les parcs d'attractions, les arcades, les cinémas, les casinos, les événements live, les festivals et les centres commerciaux.

Réaliser la programmation Frontières à Helsinki (Finlande) et à Cannes (France). Frontières est un marché international de coproduction et une plateforme de mise en réseau axée sur le financement et la coproduction de films de genre entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et d'autres marchés à venir.

Le Festival international du film Fantasia est reconnu comme le plus important et le plus influent festival de films de genre en Amérique du Nord, un chef de file sur la scène du cinéma de genre et l'un des festivals les plus populaires du pays. Mettant l'accent sur le cinéma imaginatif de l'Asie, de l'Europe et des Amériques, Fantasia offre une gamme variée de visions personnelles uniques et puissantes.

Lancer sa série d'animation Cracké et Jax sur la scène internationale; distribution sur des plateformes traditionnelles et non traditionnelles; promotion de la marque sous différents formats (p. ex. : jeux mobiles, matériel promotionnel) et licences.