TandemLaunch annonce la clôture initiale de TandemLaunch Ventures III à 23 millions de dollars





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TandemLaunch, créateur d'entreprises et fonds de prédémarrage axé sur la création, l'incubation et l'accélération d'entreprises technologiques en démarrage, annonce aujourd'hui la clôture de son fonds le plus récent, TandemLaunch Ventures III (TLVIII), pour un produit initial d'environ 23 millions de dollars canadiens. La clôture officielle devrait survenir avant l'été 2019.



BDC Capital, l'investisseur principal, a contribué au fonds TLVIII à hauteur de 5 millions de dollars. Ce fonds est dédié au soutien à la création d'entreprises québécoises innovantes au potentiel de commercialisation international. Les autres investisseurs sont notamment l'Initiative de catalyse du capital de risque, Harbor Street Ventures de Chicago et plus de 30 autres entrepreneurs et anges investisseurs.

« TandemLaunch est une plateforme unique de création d'entreprise qui s'est montrée indispensable dans le soutien d'une nouvelle génération d'entreprises de technologie de pointe dévouées au respect de l'égalité des genres dans leurs équipes », explique Alison Nankivell, vice-présidente, Investissements ? fonds et Croissance internationale chez BDC Capital. « Nous sommes honorés d'être les premiers investisseurs de TandemLaunch Venture III grâce au fonds d'investissement de BDC et à notre Fonds pour les femmes en technologie, afin de soutenir les efforts continus du Fonds pour favoriser la diversité dans les profils des entreprises créées. »

« TandemLaunch est l'un des rares fonds au Canada comptant une femme comme associée et qui se montre engagé à investir dans l'égalité des genres au sein des équipes de direction. Leur philosophie est donc totalement en accord avec notre mandat et nous avons hâte de travailler ensemble afin de soutenir les entreprises dirigées par des femmes à travers toutes les étapes de leur croissance », confie Michelle Scarborough, directrice générale, Investissements stratégiques chez BDC Capital.

« C'est un plaisir que de poursuivre notre collaboration avec BDC Capital. Nous avons hâte de lancer notre troisième fonds pour soutenir notre écosystème technologique et entrepreneurial local », a annoncé Helge Seetzen, Associé principal et président de TandemLaunch. « Chez TandemLaunch, nous sommes fiers de notre modèle unique consistant à identifier les meilleures sources de technologie issues de la recherche universitaire à travers le monde, afin de soutenir la création de la prochaine génération d'entreprises canadiennes prometteuses dans le secteur des technologies de rupture. »

« Notre réussite est due à notre capacité à créer des entreprises innovantes dotées d'une forte propriété intellectuelle avec un potentiel de commercialisation mondial. En réunissant des investisseurs aux profils divers, des entrepreneurs et des partenaires stratégiques, nous sommes capables de soutenir les futurs leaders de la technologie et de créer un écosystème de capital de risque plus inclusif et divers », explique Émilie Boutros, Associée & vice-présidente, finance de TandemLaunch.

TandemLaunch se consacre à la mise sur pied d'équipes diverses autour de technologies axées sur l'industrie et provenant d'universités à travers le monde. TLVIII permettra la création de 20 projets supplémentaires en identifiant les technologies qui ont des marchés prometteurs, en rassemblant du talent provenant de partout dans le monde et en fournissant le capital d'amorçage.

À propos de TandemLaunch

TandemLaunch est un incubateur unique axé sur la création d'entreprises technologiques en démarrage. TandemLaunch travaille en étroite collaboration avec les entreprises de l'industrie de l'électronique grand public et les universités afin de dénicher des technologies de rupture qui ont un potentiel de marché important. Cette approche unique axée sur la demande réduit le risque de marché dès le processus de démarrage. Depuis sa fondation en 2010, TandemLaunch a créé plus de 25 projets évalués à plus de 450 millions de dollars et qui emploient des centaines de travailleurs du domaine des hautes technologies dans la région montréalaise. Aerial, SPORTLOGiQ et wrnch sont quelques entreprises de portefeuille reconnues. www.tandemlaunch.com

