Concert Infrastructure Fund élargit sa présence nationale et diversifie son portefeuille





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En mettant l'accent sur l'élargissement de sa présence nationale et le diversification de son portefeuille, Concert Infrastructure Fund (Concert Infrastructure) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la majorité des intérêts dans Arctic Infrastructure Limited Partnership, l'entité responsable de l'amélioration, l'exploitation et l'entretien de l'aéroport international d'Iqaluit au Nunavut. Concert Infrastructure a acquis les parts de InfraRed Capital Partners Limited (InfraRed).



Par cette acquisition, Concert Infrastructure assure désormais la responsabilité du projet, tandis que Nunavut Airport Services Ltd., une filiale de Winnipeg Airport Authority, reste chargée des opérations quotidiennes des installations et des opérations aéroportuaires. Le consortium du projet comprend aussi Bouygues Buildings Canada et Sintra.

« Cette acquisition correspond parfaitement avec l'objectif de Concert Infrastructure d'investir dans les infrastructures économiques et sociales essentielles pour soutenir l'économie diversifiée du Canada, tout en améliorant notre position concurrentielle comme un partenaire axé sur l'investissement et le développement à long terme de la communauté, a déclaré Derron Bain, vice-président principal de Concert Infrastructure. Nous sommes heureux d'investir et de prendre une part importante dans la fourniture des infrastructures du Nunavut, tout en ajoutant une nouvelle catégorie d'actifs à notre portefeuille croissant, qui continue d'offrir des rendements stables et constants à notre syndicat canadien et aux porteurs de parts du régime de retraite. »

L'aéroport international d'Iqalit est un partenariat public-privé (P3) avec le gouvernement du Nunavut. Le projet a été initialement mis au point par InfraRed afin de moderniser des installations âgées de dizaines d'années qui nécessitaient des réparations. Il constitue le premier projet complet de construction d'aéroport en partenariat public-privé (P3) en Amérique du Nord.

Le projet initial comprenait la conception et la construction d'une nouvelle aérogare et l'édifice des services intégrés, le revêtement et l'élargissement de la piste d'atterrissage, des voies de circulation et des aires de trafic, et l'amélioration des routes et des dispositifs d'éclairage. L'installation a ouvert en décembre 2017 , avec un permis d'exploitation valide jusqu'en 2047. Le projet a reçu plusieurs récompenses dont le CCPPP National Awards gold award pour l'infrastructure en 2017.

L'aéroport international d'Iqaluit est situé à Iqaluit, sur l'île de Baffin au Nunavut, le plus grand des territoires du Canada, et est à égale distance de Victoria, en Colombie-Britannique, et de Dublin, en Irlande. Le Nunavut compte 36 000 résidents qui vivent dans la ville d'Iqaluit et dans 24 hameaux s'étendant sur trois fuseaux horaires, accessible toute l'année par voie aérienne seulement, rendant l'aéroport international d'Iqalit vital pour l'accès au Nord du Canada. Il offre un service de passagers régulier d'Ottawa, Montréal, Rankin Inlet et Kuujjuaq sur des transporteurs comme First Air et Canadian North, et de plus petites communautés de la partie Est du Nuvanut.

À propos de Concert Infrastructure

Concert Infrastructure est un investisseur à long terme, promoteur et gestionnaire indépendant d'infrastructures publiques, réussissant à former des partenariats stratégiques solides et à garantir de solides possibilités d'investissement pour ses investisseurs de régimes de retraite. Concert Infrastructure se lance dans chaque projet avec l'intention de rester un partenaire tout au long du projet, accordant de l'importance aux rendements stables et à long terme pour nos actionnaires, dix syndicats canadiens et les régimes de retraite. Concert Infrastructure investit en dollars canadiens dans des projets canadiens qui couvrent quatre provinces et territoires. Plus de 80 % de nos installations ont le degré de conformité LEED Gold ou Silver de la construction durable. Visitez www.concertinfrastructure.com pour en savoir plus.

À propos d'InfraRed Capital Partners

InfraRed Capital Partners est un des chefs de file des gestionnaires de placements axé sur l'infrastructure et l'immobilier. Il intervient dans le monde entier de ses bureaux de Londres, Hong Kong, New-York, Séoul et Sydney. Avec près de 140 professionnels, il gère 12 milliards de capitaux investis dans de multiple fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels dans le monde entier. InfraRed met en oeuvre les meilleures pratiques pour renforcer les décisions dans le domaine de la gestion d'actifs, fait la promotion des comportements éthiques et a établi des initiatives d'engagement communautaire pour soutenir les bonnes causes dans la communauté élargie. InfraRed est signataire des Principes pour l'investissement responsable et son activité a reçu la cote la plus élevée. Pour plus de renseignements, consultez le site Web d'InfraRed, www.ircp.com.

Contact auprès des médias

Derron Bain, vice-président principal

DBain@ConcertInfrastructure.com | 647 789-2066

www.ConcertInfrastructure.com

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :