CFSC-OPEC accueille les Producteurs laitiers du Canada comme nouveaux donneurs nationaux de technologie au programme OPE





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence ? Canada (OPEC) est heureuse d'annoncer son nouveau partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada pour faire des dons de technologie au programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) du gouvernement du Canada. Depuis sa création en 1993, le programme OPE a remis à neuf et distribué plus de 1,6 million d'ordinateurs à des communautés autochtones, des écoles, des organismes à but non lucratif, des réfugiés, des communautés autochtones ainsi qu'à des familles canadiennes risquant d'être exclues d'un monde qui se numérise de plus en plus.



Ce partenariat illustre l'intention des Producteurs laitiers du Canada de donner leur technologie usagée au programme Ordinateurs pour les écoles afin de soutenir la mission du programme, qui est d'améliorer l'accès des Canadiens potentiellement marginalisés aux technologies numériques. Ce partenariat national en dons aidera aussi à soutenir l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada. Lancée en novembre 2018, cette initiative offre un accès à Internet au coût réduit de 10 dollars par mois aux familles à faible revenu. Plus de 50 000 ordinateurs remis à jour sont aussi offerts gratuitement aux familles admissibles.

« En s'engageant comme donateur de technologie usagée, les Producteurs laitiers du Canada se joignent aux nombreuses marques nationales qui ont fait des dons pour soutenir l'inclusion de tous les Canadiens dans une économie qui se numérise, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « De plus, en s'assurant que les ordinateurs sont réutilisés, le programme apporte des avantages écologiques considérables comparativement au recyclage. Et le programme fournit une expérience de travail technique à ses jeunes stagiaires partout au Canada. »

« Les Producteurs laitiers du Canada sont fiers de soutenir des causes qui encouragent l'innovation et la bonne gestion communautaires, qui sont des valeurs essentielles pour nous, » a dit Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Nous sommes heureux de notre partenariat avec OPEC pour atteindre les objectifs de cette initiative et encourager l'autonomie de ses participants à travers le pays en leur ouvrant l'accès à la technologie. »

À propos du programme OPE

Ordinateurs pour les écoles est un programme national qui remet à neuf des appareils donnés par le gouvernement, des entreprises privées et des donateurs individuels afin d'être utilisés par des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des personnes admissibles à faible revenu.

À propos de CFSC-OPEC

Computers for Success ? Canada inc. | Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif fondée en 2005 et qui soutient les impacts des programmes du gouvernement du Canada en inclusion numérique et en développement économique. Les services de CFSC-OPEC reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégie, et gestion de projets.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, Communications et partenariats

Julie.brouard@cfsc-opec.org

514 793 8073

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :