Les Brasseries Sleeman se Taille Une Place au Sein du Convoité Palmarès Des Employeurs Les Plus Écolos au Canada.





GUELPH, Ontario, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite du lancement de son programme en matière de durabilité de l'environnement, les Brasseries Sleeman remporte un autre honneur, cette fois parmi les employeurs les plus écolos de 2019.



Pour se retrouver sur la liste annuelle des employeurs les plus écolos au Canada, les entreprises doivent figurer comme chef de file par leur volonté de bâtir un cadre de conscientisation sur le plan environnemental et pour l'élaboration d'initiatives favorisant le développement durable, attirant ainsi les gens vers elles.

L'entreprise a récemment obtenu la mention de première brasserie canadienne 3RCertified, de niveau Or, remise par le Recycling Council of Ontario et s'est également classée dans le palmarès 2019 des meilleurs employeurs de la région de Waterloo.

« Nous sommes très fiers de notre engagement envers le développement durable », déclare Dave Klaassen, vice-président des opérations et de la logistique des Brasseries Sleeman. « Nous avons réussi à limiter de façon significative l'impact de notre entreprise sur l'environnement. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles méthodes pour brasser nos bières de façon écologique. »

Les Brasseries Sleeman accorde une grande importance à l'élaboration d'initiatives écologiques telles que la réduction des déchets à grande échelle, la préservation de l'eau, les mesures en matière de consommation énergétique et la gestion des sous-produits de brassage. L'entreprise s'est récemment distinguée pour :

Son engagement et ses stratégies à long terme envers les pratiques de durabilité, notamment par l'élaboration d'objectifs annuels et la planification.

Le suivi et l'évaluation de toutes les initiatives en matière de réduction des déchets à l'aide d'audits effectués par une tierce partie.

L'atteinte d'un taux de réacheminement des déchets solides de 98% à la brasserie de Guelph.

À propos des Brasseries Sleeman Ltée

Les Brasseries Sleeman est le troisième brasseur en importance au pays. L'entreprise a bâti un impressionnant portefeuille de marques de bières pour le Canada, dont les marques Sleeman, Okanagan Spring et Unibroue appréciées des canadiens, ainsi que les produits de calibre international Sapporo et Pabst Blue Ribbon.

Sapporo Breweries Ltd., entreprise reconnue pour ses normes japonaises rigoureuses en matière de brassage, a fait l'acquisition de Sleeman en 2006. L'entreprise produit et/ou distribue des produits nationaux et importés et compte plus de 1000 employés partout au pays.

Pour plus d'informations, contactez:

Linden Gossen

Directeur national, environnement, santé et sécurité

linden.gossen@sleemanbreweries.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752673b1-0aae-46a3-a2ef-081a47c72126





Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 10:55 et diffusé par :