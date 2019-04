Le Festival d'été de Québec accueille sa nouvelle directrice générale





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Festival d'été de Québec et de 3E événement-expérience-émotion est fier d'annoncer la nomination de sa nouvelle directrice générale, Madame Anne Hudon. Elle succède à Monsieur Claude Doré, directeur général par intérim, qui a assuré la transition depuis le départ de Monsieur Daniel Gélinas. Anne Hudon débutera son mandat le 10 juin prochain.

« Je suis très enthousiaste et honorée d'être nommée. Le Festival d'été de Québec, tout comme 3E, sont de belles organisations dynamiques et audacieuses, qui savent se renouveler. J'aurai le plaisir de diriger une équipe solide, qui cumule plusieurs années à la tête de l'événement. Ensemble, nous continuerons de les faire évoluer et de livrer des événements de haut calibre qui feront la fierté des Québécois », a commenté Madame Hudon.

Native de Paspébiac, Madame Hudon habite Québec depuis plus de 20 ans. Jusqu'à son entrée en fonction au FEQ en juin, elle continuera d'agir à titre de présidente-directrice générale chez Opération Enfant Soleil, poste qu'elle occupe depuis plus de 10 ans, afin de livrer l'édition 2019 du réputé Téléthon. À la tête d'une équipe de 35 personnes, elle a tenu les rênes de l'organisation philanthropique, a mené à bien une multitude d'événements d'envergure, a veillé à la bonne santé financière de l'organisation et a piloté avec brio sa transition dans l'ère numérique. Titulaire d'un baccalauréat en communications-marketing de l'Université Laval, Madame Hudon a auparavant été directrice des opérations chez Cossette et directrice générale de Fjord Marketing interactif + technologie, une division Cossette.

« Oui, l'important réseau de contacts qu'elle s'est construit au fil des années, tout comme sa grande connaissance du milieu événementiel sont des atouts importants pour nous. Au-delà de son expertise, ce sont sa vivacité, sa rigueur, son intégrité et son humanité qui nous ont convaincus que la personnalité unique de Madame Hudon est hautement compatible avec notre équipe et en parfaite adéquation avec les valeurs de notre entreprise. Sa capacité à rassembler et à mobiliser les troupes, son audace et son management créatif font d'elle la personne de tête qu'on attendait » explique Monsieur Alain-Jacques Simard, président du conseil d'administration du Festival d'été de Québec et de 3E.

« Alors que nous confions la direction de l'entreprise à Madame Hudon, nous ne pouvons passer sous silence l'apport considérable de Monsieur Claude Doré au Festival d'été de Québec. Depuis 2017, Monsieur Doré a assuré l'intérim à la direction générale de façon magistrale. À l'origine de plusieurs des nouveautés de cette 52e édition du FEQ, Monsieur Doré a mis tout son talent au service d'une entreprise qu'il aura su mener vers de nouveaux sommets. Nous sommes extrêmement privilégiés d'avoir pu compter sur un tel leadership. L'équipe du FEQ lui en sera à jamais reconnaissante. » poursuit Monsieur Simard. Soulignons que Monsieur Doré reprendra son rôle directeur général adjoint lors de l'entrée en fonction de Madame Hudon.

L'équipe du Festival d'été de Québec est emballée de l'arrivée de Mme Hudon à la tête de son organisation et lui souhaite la plus cordiale bienvenue !

La 52e édition du FEQ aura lieu du 4 au 14 juillet 2019

