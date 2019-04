Vidéotron parmi les employeurs les plus verts au Canada





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron est heureuse de faire son entrée au palmarès 2019 des employeurs les plus écologiques au Canada, dont la liste a été dévoilée aujourd'hui par la firme Mediacorp Canada. Cette distinction est attribuée annuellement à quelque 70 entreprises canadiennes qui ont à coeur l'intégration des initiatives vertes et des valeurs environnementales à leur culture d'entreprise.

Vidéotron a obtenu cette reconnaissance pour ses diverses actions destinées, entre autres, à préserver les ressources naturelles, participer à la lutte aux changements climatiques et optimiser la gestion de ses matières résiduelles. Avec la collaboration de ses employés, qui sont la pierre angulaire de sa stratégie environnementale, Vidéotron est activement engagée dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise.

«?Chez Vidéotron, nous sommes fiers de la façon dont nos employés ont appuyé nos efforts visant à réduire l'impact environnemental de nos activités, déclare Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. Que ce soit pour concevoir des emballages plus écologiques, réduire les émissions de CO 2 grâce à l'électrification de notre flotte, sensibiliser nos clients à la collecte de produits électroniques en fin de vie utile ou pour bannir l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique dans nos bureaux, nous travaillons ensemble à repenser nos façons de faire.?»

Vidéotron peut également compter sur la collaboration d'une brigade de plus de 70 « ambassadeurs verts » fortement engagés. Ces employés s'impliquent au quotidien dans toute l'entreprise afin d'organiser des activités de sensibilisation environnementale à l'intention de leurs collègues :

Mise en place et entretien par les employés d'un potager urbain dans trois emplacements;

Installation de kiosques de sensibilisation pour bannir l'eau embouteillée et récupérer les déchets électroniques;

Promotion auprès des clients de l'abonnement à la facture en ligne jumelée à une bonne cause, ce qui a permis de faire un don de 101? 270 dollars à la Fondation CHU Sainte-Justine;

à la Fondation CHU Sainte-Justine; Plantation d'arbres, organisation de foires écologiques, présentation de conférences sur l'environnement et essais de véhicules électriques.

Ces projets ne sont que quelques-unes des initiatives environnementales réalisées par et pour les employés de Vidéotron dans leur milieu de travail.

