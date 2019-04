Le Secrétariat à la jeunesse s'associe à Capsana pour la réalisation d'une campagne de promotion pour une saine utilisation d'Internet





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, est fier d'annoncer le lancement de la seconde phase de la campagne PAUSE, qui fait la promotion d'une utilisation équilibrée d'Internet auprès des jeunes et de leurs parents afin de prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. Élaborée par Capsana, la campagne bénéficie d'un soutien financier du Secrétariat à la jeunesse de 2,5 millions de dollars sur 3 ans.

La campagne prend principalement la forme de programmes de prévention et d'information pour aider les jeunes et les adultes à prendre des décisions responsables et éclairées quant à leur utilisation d'Internet. Elle se décline en deux volets, le premier visant les 12 à 17 ans et leurs parents, et le second, les 18 à 24 ans, soit les jeunes adultes qui se situent à un moment de transition de leur vie. La campagne comprend également un site web de référence disponible en tout temps, des projets pilotes en milieu scolaire ainsi qu'un projet de recherche associé.

Capsana est une organisation à vocation sociale appartenant à la Fondation Épic, partenaire de l'Institut de cardiologie de Montréal, et à la Fondation Prévention Santé Intégrale. Elle a pour mission d'encourager les gens à devenir les principaux acteurs de leur santé, mission qu'elle réalise, entre autres, par l'entremise de campagnes invitant la population à accomplir des gestes concrets pour améliorer leurs habitudes de vie. Elle est également derrière des initiatives nationales en santé telles que le Défi J'arrête, j'y gagne!, Famille sans fumée de même que le Défi Santé.

«?Notre gouvernement est très fier de s'associer à cette campagne qui vise une grande problématique dans notre société et qui touche plusieurs groupes d'âge, dont les jeunes. L'hyperconnectivité est un phénomène important. Cette campagne pousse les gens de tous âges à s'interroger sur leurs comportements à l'égard de l'utilisation d'Internet. Cette deuxième phase de la campagne PAUSE invite les parents à faire le point sur leur propre utilisation d'Internet et à devenir des modèles positifs pour leurs enfants. Cette campagne suscitera plusieurs discussions autour de la table à l'heure du souper. C'est ce que nous souhaitons. La mission du Secrétariat à la jeunesse, dont je suis le responsable, vise notamment à encourager l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes. Pour notre gouvernement, il était donc naturel, et même essentiel, d'appuyer cette initiative de Capsana.?»

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

«?Nous vivons dans un monde hyperconnecté, où les écrans de toutes formes font partie intégrante du quotidien. Autour de nous, tout semble nous pousser à la connectivité. Mais les écrans, lorsqu'ils sont trop utilisés ou mal utilisés, peuvent nuire à notre santé et à notre bien-être. Il faut être conscients de ces risques. L'objectif de PAUSE est de nous aider à apprivoiser cette technologie, qui s'est immiscée partout dans nos vies, et de garder le contrôle devant ce "buffet numérique". PAUSE nous incite à faire le point sur nos habitudes d'utilisation des écrans afin de profiter des avantages d'Internet sans en subir les possibles inconvénients. C'est aussi un appel à redécouvrir les bienfaits des moments sans écran. PAUSE, c'est donner priorité aux connexions de qualité qui comptent vraiment, autant en ligne que hors ligne.?»

Guy Desrosiers, chef de la direction, Capsana

